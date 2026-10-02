Así se juega la novena fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita a Racing y Nacional recibe a City Torque en el destacado; mirá todos los detalles

Nacional buscará en la novena jornada del Torneo Clausura una victoria que le permita volver a la lucha por el título, algo impensado algunas fechas atrás cuando estaba a ocho unidades de la cima, cuando se enfrente a Montevideo City Torque , el líder, en una etapa que también tendrá a Peñarol visitando a Racing en el Centenario.

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Este lunes, el tricolor recibirá al líder Montevideo City Torque , que el martes igualó con Peñarol en un encuentro pendiente de la primera jornada del certamen.

Invicto desde la llegada da Daniel Carreño a la dirección técnica, Nacional acumula en este momento 14 unidades y está quinto, mientras que los ciudadanos suman 19 y conservan la primera posición.

En medio de ellos dos, Liverpool tiene 17, Peñarol 16 y Deportivo Maldonado 14. De estos tres equipos, Nacional aún debe enfrentar a dos.

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De acuerdo con esto, una victoria ante Montevideo City Torque pondría nuevamente al tricolor en carrera para luchar por conquistar el Clausura y de esa forma intentar convertirse en bicampeón uruguayo.

Peñarol visita a Racing en el Centenario

Mientras tanto, Peñarol visitará el domingo a Racing con la misión de sumar una victoria para no poner en riesgo la primera posición de la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Washington Aguerre Foto: Dante Fernández/Focouy

El aurinegro tiene 59 unidades, cuatro más que las que acumula Deportivo Maldonado y cinco más que las que tiene Montevideo City Torque.

Ese mismo día, Danubio recibirá a Cerro Largo, Juventud visitará a Boston River y Cerro se medirá con Montevideo Wanderers en un duelo que pondrá en juego puntos de oro para la Tabla del Descenso.

El sábado, en tanto, se jugarán los partidos Liverpool-Progreso, Albion-Defensor Sporting y Deportivo Maldonado-Central Español.

Encuentros de la novena jornada del Torneo Clausura: