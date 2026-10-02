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Así se juega la novena fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita a Racing y Nacional recibe a City Torque en el destacado; mirá todos los detalles

Mirá todos los detalles de la novena fecha que se juega desde el sábado al lunes

2 de octubre de 2026 14:05 hs
Pelota oficial de la Liga AUF Uruguaya

Pelota oficial de la Liga AUF Uruguaya

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional buscará en la novena jornada del Torneo Clausura una victoria que le permita volver a la lucha por el título, algo impensado algunas fechas atrás cuando estaba a ocho unidades de la cima, cuando se enfrente a Montevideo City Torque, el líder, en una etapa que también tendrá a Peñarol visitando a Racing en el Centenario.

Nacional vs City Torque el lunes

Este lunes, el tricolor recibirá al líder Montevideo City Torque, que el martes igualó con Peñarol en un encuentro pendiente de la primera jornada del certamen.

Daniel Carreño

Daniel Carreño

Invicto desde la llegada da Daniel Carreño a la dirección técnica, Nacional acumula en este momento 14 unidades y está quinto, mientras que los ciudadanos suman 19 y conservan la primera posición.

En medio de ellos dos, Liverpool tiene 17, Peñarol 16 y Deportivo Maldonado 14. De estos tres equipos, Nacional aún debe enfrentar a dos.

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De acuerdo con esto, una victoria ante Montevideo City Torque pondría nuevamente al tricolor en carrera para luchar por conquistar el Clausura y de esa forma intentar convertirse en bicampeón uruguayo.

Peñarol visita a Racing en el Centenario

Mientras tanto, Peñarol visitará el domingo a Racing con la misión de sumar una victoria para no poner en riesgo la primera posición de la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Washington Aguerre

Washington Aguerre

El aurinegro tiene 59 unidades, cuatro más que las que acumula Deportivo Maldonado y cinco más que las que tiene Montevideo City Torque.

Ese mismo día, Danubio recibirá a Cerro Largo, Juventud visitará a Boston River y Cerro se medirá con Montevideo Wanderers en un duelo que pondrá en juego puntos de oro para la Tabla del Descenso.

El sábado, en tanto, se jugarán los partidos Liverpool-Progreso, Albion-Defensor Sporting y Deportivo Maldonado-Central Español.

Encuentros de la novena jornada del Torneo Clausura:

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR
Sábado 3 de octubre 11:00 Liverpool-Progreso Parque Viera Andrés Matonte Carlos Barreiro, Ernesto Hartwig y Esteban Guerra

Yimmy Álvarez y Santiago Fernández
Sábado 3 15:00 Albion-Defensor Sporting Parque Saroldi Javier Burgos Nicolás Tarán, Julián Pérez y Anahí Fernández

Christian Ferreyra y Federico Modernel
Sábado 3 18:00 Deportivo Maldonado-Central Español Campus de Maldonado Javier Feres Horacio Ferreiro, Carlos Roca y Juan Cianni

Daniel Rodríguez y Marcelo Alonso
Domingo 4 10:00 Danubio-Cerro Largo Jardines Hernán Heras Nicolás Nievas, Pablo Alvez y Jonathan De León

Andrés Cunha y Santiago Fernández
Domingo 4 13:00 Boston River-Juventud Campeones Olímpicos Leodán González Agustín Berisso, Agustín De Armas y Marcio Sierra

Daniel Fedorczuk y Santiago Motta
Domingo 4 16:00 Cerro-Wanderers Tróccoli Mathías De Armas Pablo Llarena, Mathias Muniz y Marcelo García

Diego Dunajec y Diego Riveiro
Domingo 4 19:30 Racing-Peñarol Centenario Esteban Ostojich Martín Soppi, Alberto Piriz y Federico Modernel

Jonathan Fuentes y Richard Trinidad
Lunes 5 20:00 Nacional-Montevideo City Torque Gran Parque Central Gustavo Tejera Héctor Bergalo, Marcos Rosamen y Pablo Silveira

Antonio García y Javier Irazoqui

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