Se afirman la faena de ovinos y el precio de los corderos mientras la lana suma cuatro semanas de baja

La faena semanal de ovinos subió a 11.121 cabezas y setiembre se consolida como el mes de mayor operativa en los frigoríficos desde febrero , en el comienzo de la zafra del último tramo del año. El precio del cordero sigue siendo elevado . En el caso de las lanas , en cambio, se extendió el período de baja de valores .

Los corderos, que dominan la actividad industrial, seguramente superen el total de setiembre de 2025: llevan un incremento de 7%. También los borregos, con un incremento interanual de 28% en el parcial del mes.

La oferta de ovejas se mantiene retraída con una retención de vientres que se refleja en una caída interanual de 35%, tanto en setiembre como en el promedio del año.

La demanda de los frigoríficos se reactiva y sostiene los valores del ganado gordo

Operadores del sector se preguntan si el mercado de hacienda ovina estará en camino a una composición “más saludable y sostenible” de la extracción, con una reducción de las ovejas que siga manteniéndose.

El precio del cordero

Los promedios de precios del Instituto Nacional de Carnes (INAC) colocan al cordero en US$ 6,50 por kilo avos y a la oveja en US$ 5,41, cinco centavos por encima de la semana anterior.

Los promedios de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) para la semana pasada ubicaron el cordero a US$ 6,39 y la oveja a US$ 5,25 por kilo, máximos históricos en todos los casos.

Exportación de carne ovina

El precio de exportación de carne ovina volvió a acercarse a los US$ 7.000 por tonelada, luego de tres semanas al alza.

En setiembre los volúmenes embarcados fueron muy limitados y los precios muestran una amplia volatilidad semanal, dependiendo de los destinos: Israel se ubica sobre los US$ 11.000 por tonelada, Brasil en un promedio de US$ 9.500, China sobre US$ 4.900 y los países de Medio Oriente en el eje de US$ 6.000 por tonelada.

El precio promedio se ubica 25% por encima de un año atrás.

Lanas: cautela y presión cambiaria

Esta semana los precios de la lana en Australia ajustaron por la mayor oferta de fardos y en dólares stadounidenses retrocedieron aún más por el fortalecimiento de la moneda estadounidense un 1,8% semanal sobre la moneda local.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró en US$ 12,68 base limpia con una corrección semanal de 3,3%, su menor valor desde mediados de abril.

Se ubica 25% por encima de la referencia de un año atrás, cuando comenzaba a acelerarse la suba de los precios que alcanzó en junio de 2026 un techo de valores en siete años por encima de los US$ 14 por kilo.

En el mercado local es difícil juntar las puntas, una demanda más cautelosa y productores que mantienen expectativas de un cambio de tendencia en los valores que llevan cuatro semanas a la baja.

Los negocios por lanas de 18 micras o menos se concretan sobre los US$ 12 por kilo base sucia, US$ 10 a US$ 11 los lotes Merino en el eje de 19 micras y US$ 9 por kilo en lanas Merino de 20 micras, con certificaciones.

En lanas Corriedale de 28 micras los valores se encuentran entre US$ 2,50 y US$ 2,75 para lanas acondicionadas y US$ 2,20 para lana tradicional sin acondicionar.

Demanda crece pero los márgenes están presionados

Esta semana la firma topista Engraw celebró sus 75 años con una inédita jornada que reunió a expertos de los distintos eslabones de la cadena lanera mundial que llegaron desde Australia, China, Italia y Noruega para compartir sus visiones sobre el presente y el futuro del negocio mundial de la lana.

Entre las principales conclusiones se destaca que la producción lanera en todo el mundo se encuentra en su nivel más bajo de la historia y no se recuperará en el próximo año, una tendencia que al reducirse los stocks en la industria ha alimentado la suba de los precios a su máximo en siete años.

Sin embargo, el riesgo de que la volatilidad se dispare y afecte la demanda del consumo está presente.

En la Conferencia del Mercado de Lana de Nanjing (China) celebrada en la última semana se informó que los volúmenes de importación de lana sucia de China aumentaron 4,8% hasta julio con precios que subieron 42% en promedio.

China compra el 89% de las exportaciones de lana australiana, y el 93% de la oferta de lana de 19 micras o más fina, así como el 85% de la lana de Sudáfrica y el 44% de la de Nueva Zelanda.

En este escenario, las textiles chinas reportan márgenes de beneficio estrechos, de 2% a 3%. “Cuando la industria paga 42% más por su materia prima mientras opera con márgenes de beneficio del 2% al 3%, se trata de una situación difícil para cualquier empresa, y es importante que los productores la comprendan”, expresó Jo Hall, la directora ejecutiva de WoolProductors Australia.