El importante reconocimiento que tendrá Enzo Francescoli en Montevideo y que anunció el intendente Mario Bergara

Enzo Francescoli, destacado exfutbolista de la selección uruguaya y actualmente secretario técnico de River Plate argentino, donde es ídolo, será reconocido como ciudadano ilustre de Montevideo, su ciudad natal.
Así lo anunció el intendente capitalino, Mario Bergara, tras compartir un encuentro con el tres veces campeón de América con la selección uruguaya.
“Qué lindo encontrarme con el gran Enzo Francescoli: una figura enorme del fútbol uruguayo y un verdadero referente para varias generaciones”, señaló el jefe comunal de Montevideo.
Enzo Francescoli y Mario Bergara
“Pudimos charlar un rato, compartimos varios recuerdos sobre su trayectoria y conversamos también de cómo seguir apoyando juntos al fútbol infantil”, agregó en Instagram.
Por último, anunció el reconocimiento que le harán a Francescoli: “Antes de fin de año vamos a reconocerlo como Ciudadano Ilustre de Montevideo”.
Enzo Francescoli nació el 12 de noviembre de 1961 en el barrio Capurro e hizo baby fútbol en el Club Cady Real Junior y en el Colegio Salesianos de Don Bosco donde jugó los campeonatos de ADIC.
Enzo Francescoli festeja la Copa América de 1995 lograda con la selección de Uruguay
El Observador
Luego, pasó a Wanderers donde culminó con su formación y debutó en Primera división en 1980, destacándose por su talento y sus goles.
En 1983 fue fichado por River Plate argentino donde tuvo su primer ciclo, para luego dar el salto a Europa y jugar en Racing y Olympique de Marsella de Francia, y Cagliari y Torino de Italia.
En la temporada 1994/95 volvió al millonario para su segundo ciclo, en el que ganó la Copa Libertadores de 1996.
Enzo Francescoli y Mario Bergara
Con la selección uruguaya, además de ganar las Copa América de 1983, 1987 y 1995, fue mundialista en México 1986 e Italia 1990.