El importante reconocimiento que tendrá Enzo Francescoli en Montevideo y que anunció el intendente Mario Bergara

Enzo Francescoli , destacado exfutbolista de la selección uruguaya y actualmente secretario técnico de River Plate argentino, donde es ídolo, será reconocido como ciudadano ilustre de Montevideo , su ciudad natal.

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Así lo anunció el intendente capitalino, Mario Bergara , tras compartir un encuentro con el tres veces campeón de América con la selección uruguaya.

“Qué lindo encontrarme con el gran Enzo Francescoli: una figura enorme del fútbol uruguayo y un verdadero referente para varias generaciones”, señaló el jefe comunal de Montevideo.

“Pudimos charlar un rato, compartimos varios recuerdos sobre su trayectoria y conversamos también de cómo seguir apoyando juntos al fútbol infantil”, agregó en Instagram.

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Por último, anunció el reconocimiento que le harán a Francescoli: “Antes de fin de año vamos a reconocerlo como Ciudadano Ilustre de Montevideo”.

Enzo Francescoli nació el 12 de noviembre de 1961 en el barrio Capurro e hizo baby fútbol en el Club Cady Real Junior y en el Colegio Salesianos de Don Bosco donde jugó los campeonatos de ADIC.

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Luego, pasó a Wanderers donde culminó con su formación y debutó en Primera división en 1980, destacándose por su talento y sus goles.

En 1983 fue fichado por River Plate argentino donde tuvo su primer ciclo, para luego dar el salto a Europa y jugar en Racing y Olympique de Marsella de Francia, y Cagliari y Torino de Italia.

En la temporada 1994/95 volvió al millonario para su segundo ciclo, en el que ganó la Copa Libertadores de 1996.

Enzo Francescoli y Mario Bergara

Con la selección uruguaya, además de ganar las Copa América de 1983, 1987 y 1995, fue mundialista en México 1986 e Italia 1990.