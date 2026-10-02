"No hay nadie como él": Saúl, el español ex Atlético de Madrid y Chelsea, defendió a su compañero, Giorgian De Arrascaeta y bancó su presencia en la selección

La mala noticia sacudió a Flamengo en un momento clave de la temporada. Giorgian De Arrascaeta sufrió una fractura en la muñeca izquierda durante el amistoso que la selección uruguaya de Diego Forlán disputó el pasado lunes frente a Corea del Sur en Seúl.

En medio de este complejo panorama, quien tomó la palabra fue su compañero Saúl Ñíguez. El experimentado volante español, con pasado en clubes de la élite europea como Atlético de Madrid, Chelsea y Sevilla , no ahorró elogios para el uruguayo y salió al cruce de las críticas de un sector de la hinchada del mengao, que cuestionaba su partida con el combinado celeste.

Saúl habló en una entrevista y ponderó las virtudes de Giorgian De Arrascaeta en Flamengo.

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“Hablé con él. Fue un accidente, puede pasar. Vamos a estar cerca de él para cualquier cosa que necesite”, comentó Saúl en zona mixta, dejando en claro el apoyo del plantel.

Respecto a los reproches de los fanáticos respecto a que De Arrascaeta no debería haber participado con Uruguay de la fecha FIFA, el español fue tajante: “Leí que algunos hinchas decían que no tenía que ir a la selección uruguaya... No. Tiene que ir a la selección porque precisa jugar y representar a su país, eso es muy importante. Un futbolista siempre quiere jugar todos los partidos. Lógicamente, todo el mundo quería que volviese sano, pero fue una fatalidad”.

Asimismo, Saúl remarcó la dimensión futbolística del uruguayo en el esquema del equipo y a nivel global.

“Es una baja muy importante para nosotros. Es un jugador único; no hay ningún jugador en el plantel como él, ni en Sudamérica o en Europa que juegue igual. Creo que la gente no sabe lo bueno que es. Es un futbolista diferente, que precisa jugar siempre para agarrar ritmo", expresó el español.

Saúl cerró con un mensaje de aliento hacia el '10': “Estaremos cerca de él para que haga una buena recuperación y esperamos que regrese pronto”.

El cuerpo técnico del conjunto carioca ya trabaja para suplir una ausencia de enorme peso futbolístico en el tramo más decisivo del año.