Siguen las lesiones en Peñarol: Franco Romero se desgarró y Maximiliano Olivera no estará disponible para enfrentar a Racing

Peñarol tendrá dos bajas por lesión para enfrentar a Racing este domingo a las 19:30 en el Estadio Centenario, por la novena fecha del Torneo Clausura. Se trata de Franco Romero y el capitán Maximiliano Olivera , dos jugadores que salieron en el primer tiempo del partido ante Montevideo City Torque.

Romero y Olivera fueron sustituidos por Diego Aguirre a los 32 minutos del encuentro ante Torque, en lugar de Thiago Espinosa e Ignacio Alegre , menos de 10 minutos después de que el primero fuera partícipe del empate del rival con un mal pase hacia atrás a Nahuel Herrera.

Ambos salieron corriendo de la cancha , sin mostrar dificultades físicas para trasladarse, incluso Romero atravesó el campo de juego con un veloz pique .

Tras el final del encuentro consultado sobre la situación de los futbolistas, el entrenador Diego Aguirre se limitó a decir, "se sacaron ellos", y por eso realizó los cambios.

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Desde el club y del entorno del jugador confirmaron a Referí que Romero sufrió un desgarro en el posterior derecho, y será baja para los próximos partidos de Peñarol.

Se trata del segundo desgarro del zaguero de 31 años desde su llegada al club, en el que lleva 12 partidos y un gol en dos meses. El primero lo sufrió en el primer tiempo de la final del Torneo Intermedio ante Wanderers, por el que también fue sustituido en el primer tiempo.

Solo se perdió el partido de la segunda fecha del Clausura ante Central Español, gracias a que el encuentro ante Torque de la fecha 1 fue suspendido, y volvió en la tercera jornada ante Deportivo Maldonado, 16 días después del desgarro. Durante su primer semestre en Torque no sufrió ninguna lesión.

Por otra parte, Maximiliano Olivera sufrió una distención muscular en el gemelo izquierdo. Distintos medios consignaron que el futbolista se perderá el partido ante Racing, y se espera por su avance para saber si estará disponible ante Progreso el siguiente fin de semana.

El capitán carbonero se perdió diez partidos de esta temporada por tres diferentes lesiones. No estuvo en los primeros cuatro partidos del año por una lesión que arrastraba de la rodilla, y luego tuvo dos desgarros –de abril a mayo y de julio a agosto– que lo llevaron a perderse otros seis encuentros. Lleva 21 partidos jugados este año, con cuatro goles.

Franco Romero y Maximiliano Olivera en el partido entre Torque y Peñarol Foto: Dante Fernández/Focouy

La situación sanitaria de Peñarol

A las bajas recientes de Romero y Olivera se suma la de Abel Hernández, que sufrió un esguince en la zona de la clavícula derecha ante Torque y se perderá, al menos, el partido ante Racing.

Además de estos tres jugadores, Eduardo Darias, Luis Angulo y Gonzalo Gelini están desgarrados y tampoco están disponibles, mientras que Diego Laxalt y Mauricio Lemos sufren molestias y son duda.

En la lista también está Leonardo Fernández, que continúa su recuperación de la rotura de ligamentos cruzados. Según informó Referí, en las últimas semanas Peñarol definió que el jugador no viaje a España para revisar su situación, que será monitoreada por completo en Uruguay.