Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
algo de nubes
Sábado:
Mín  12°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Fin de semana del Patrimonio: Inumet prevé lluvias y tormentas el sábado y una mejora para el domingo

El domingo mejorará el tiempo con poca nubosidad y temperaturas frescas a templadas, adelantó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)

2 de octubre de 2026 11:05 hs
rambla parque rodo
Intendencia de Montevideo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó un sábado con lluvias y tormentas en buena parte de Uruguay, mientras que para el domingo se espera una jornada con poca nubosidad y temperaturas entre frescas y templadas, durante el fin de semana del Patrimonio.

Según informó el organismo, este viernes comenzó con una mañana fría, aunque las temperaturas aumentarán después del mediodía y darán paso a una tarde templada.

Hacia la noche aumentará la nubosidad desde el suroeste y existe la posibilidad de que se registren algunas lluvias en esa zona antes de que termine el día.

Más noticias

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 2 de octubre

Llamado laboral de Inumet para administrativos con sueldo de $ 67 mil: aquí los requisitos y cómo anotarse

¿Cómo estará el tiempo el sábado?

Durante la madrugada del sábado se espera el ingreso de un sistema frontal por el litoral oeste, que provocará precipitaciones en diferentes puntos del país.

En el litoral oeste y el norte se desarrollarán tormentas, mientras que en el norte estará la mayor probabilidad de que las lluvias sean puntualmente abundantes, según Inumet.

En el resto del territorio también se esperan precipitaciones, aunque de menor intensidad. Las condiciones comenzarán a mejorar durante la tarde desde el suroeste, con una progresiva disminución de la nubosidad.

El domingo mejora el tiempo

Para el domingo, Inumet anticipa una jornada más favorable para las actividades previstas por el Día del Patrimonio.

Se espera escasa nubosidad en el país y temperaturas que se ubicarán entre frescas y templadas, sin las condiciones de inestabilidad previstas para el sábado.

De esta manera, el fin de semana comenzará con un sábado marcado por las precipitaciones y tormentas, principalmente en el litoral oeste y norte, y cerrará con una mejora general del tiempo durante el domingo.

Las más leídas

Fiscal le negó a Jorge Gandini acceso a carpeta de investigación sobre Operación Trazador porque "no es indagado"

BPS habilitó la renovación anticipada de préstamos para jubilados y pensionistas: quiénes pueden acceder

Accidente con cinco muertos en Florida: el contacto con un testigo y el celular que llevaron a mantener preso al conductor

"Profunda preocupación y malestar": jóvenes blancos cuestionan "manejo público" de la situación del edil Gonzalo Gómez

Temas

Inumet fin de semana Patrimonio Clima

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos