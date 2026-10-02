Fin de semana del Patrimonio: Inumet prevé lluvias y tormentas el sábado y una mejora para el domingo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó un sábado con lluvias y tormentas en buena parte de Uruguay , mientras que para el domingo se espera una jornada con poca nubosidad y temperaturas entre frescas y templadas , durante el fin de semana del Patrimonio.

Según informó el organismo, este viernes comenzó con una mañana fría , aunque las temperaturas aumentarán después del mediodía y darán paso a una tarde templada.

Hacia la noche aumentará la nubosidad desde el suroeste y existe la posibilidad de que se registren algunas lluvias en esa zona antes de que termine el día .

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Durante la madrugada del sábado se espera el ingreso de un sistema frontal por el litoral oeste , que provocará precipitaciones en diferentes puntos del país.

En el litoral oeste y el norte se desarrollarán tormentas, mientras que en el norte estará la mayor probabilidad de que las lluvias sean puntualmente abundantes, según Inumet.

En el resto del territorio también se esperan precipitaciones, aunque de menor intensidad. Las condiciones comenzarán a mejorar durante la tarde desde el suroeste, con una progresiva disminución de la nubosidad.

El domingo mejora el tiempo

Para el domingo, Inumet anticipa una jornada más favorable para las actividades previstas por el Día del Patrimonio.

Se espera escasa nubosidad en el país y temperaturas que se ubicarán entre frescas y templadas, sin las condiciones de inestabilidad previstas para el sábado.

De esta manera, el fin de semana comenzará con un sábado marcado por las precipitaciones y tormentas, principalmente en el litoral oeste y norte, y cerrará con una mejora general del tiempo durante el domingo.