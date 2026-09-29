Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 30 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé un miércoles 30 de setiembre con nubosidad en todo el país y vientos que disminuirán durante la mañana en Montevideo, el este y el oeste. Las rachas más fuertes se esperan en la costa este, donde podrán alcanzar los 60 km/h y ser ocasionalmente superiores .

La temperatura mínima será de 11 °C y la máxima de 16 °C . Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto. El viento soplará del suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h , y disminuirá en intensidad.

Para la tarde y la noche se espera cielo nuboso a cubierto. Los vientos del suroeste estarán entre 10 y 30 km/h y luego serán variables, de 0 a 20 km/h.

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Inumet pronostica una mínima de 7 °C y una máxima de 18 °C . La mañana estará nubosa y cubierta, con probables precipitaciones escasas y aisladas y condiciones ventosas en zonas costeras.

El viento soplará del suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores en la costa, aunque irá amainando.

Durante la tarde y la noche habrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla. El viento del suroeste estará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras y períodos de viento variable de 0 a 10 km/h.

Oeste

Las temperaturas se ubicarán entre 9 °C y 19 °C. Durante la mañana se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas. El viento del sector sur soplará entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, y disminuirá en intensidad.

En la tarde y la noche, el cielo pasará de nuboso a cubierto y persistirán las neblinas. Los vientos serán del sector sur entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h.

Norte

La mínima será de 10 °C y la máxima de 20 °C. La mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y neblinas. El viento soplará del sector sur entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche se espera cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del sureste entre 10 y 30 km/h.