Piriápolis tendrá dos nuevas líneas de ómnibus: cuáles serán sus recorridos

Piriápolis contará con dos nuevas líneas de transporte colectivo , denominadas Local Piriápolis Norte (L31) y Local Piriápolis Oeste (33) . El intendente de Maldonado, Miguel Abella, autorizó su funcionamiento en forma experimental por un año.

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La medida busca mejorar el acceso de los vecinos de la periferia a los servicios esenciales de la ciudad. La resolución se tomó tras un informe favorable del Departamento de Movilidad y también establece la creación de nuevas paradas para ambos servicios.

La L31 partirá desde la Terminal de Piriápolis y circulará por Misiones, Bulevar Francisco Piria, calle 16, Gregorio Sanabria, calle 6, calle 22, calle 13, calle 4, nuevamente calle 13 y Pablo Zufriategui hasta Dámaso A. Larrañaga.

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El regreso será desde Pablo Zufriategui y Dámaso A. Larrañaga, por Pablo Zufriategui hasta calle 13. Continuará por calle 4, calle 13, calle 22, calle 6, Gregorio Sanabria, calle 16, Gregorio Sanabria y Misiones. Luego recorrerá Bulevar Francisco Piria hasta la rotonda, volverá por ese bulevar y tomará Misiones hasta la terminal.

El recorrido de la línea Local Piriápolis Oeste

La línea 33 también saldrá desde la terminal y recorrerá Misiones, Ferreira Aldunate, calle 5, calle 18, calle 21, calle 17, calle 30 y Ruta 10 hasta la Parada 15.

Para la vuelta, el recorrido informado comprende Ruta 10, Misiones y la Terminal de Piriápolis.

La resolución establece que hasta Wilson Ferreira Aldunate y calle 8 se considerará tramo local. Después de esa intersección corresponderá el tramo 1.

La continuidad se evaluará al cabo de un año

Una vez finalizado el período experimental, el Departamento de Movilidad deberá presentar un informe sobre la demanda y el funcionamiento de las líneas. Con esa evaluación se resolverá si los servicios continúan, se modifican o cesan.