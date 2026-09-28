5 de Oro resultó vacante este domingo y acumula $ 115,5 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo se juega

El 5 de Oro con Revancha realizará su próximo sorteo este miércoles 30 de setiembre a las 22:00 , con pozos que suman aproximadamente $ 115,5 millones : $ 107,4 millones en el pozo de Oro y $ 8,1 millones en el Revancha.

El pozo principal volvió a acumularse después del sorteo del domingo 27, en el que no hubo ganadores del 5 de Oro . Los números de esa edición fueron 18, 31, 33, 41 y 44 , con el 20 como bolilla extra. El pozo de Plata tampoco tuvo aciertos.

En el Revancha sí hubo un ganador . Los números sorteados fueron 14, 17, 20, 30 y 46 .

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Para jugar se eligen cinco números del 1 al 48 . La apuesta al 5 de Oro cuesta $ 50 y, por $ 20 adicionales , se participa con los mismos números en el Revancha.

Según la información difundida para este sorteo, las apuestas en los locales de la red Hoy Juega se reciben hasta las 20:00 del miércoles. También se puede jugar a través de la web de La Banca o de su aplicación hasta las 21:00. La opción telefónica está disponible en el 0905 0012 y tiene un costo total de $ 77, incluido el servicio.

El sorteo podrá seguirse por Canal 12, el canal de YouTube de La Banca y la cobertura en vivo de El Observador.