Uruguay vs Corea del Sur: día, hora y dónde ver el segundo partido de Diego Forlán con la selección uruguaya

El partido entre Uruguay y Corea del Sur se juega este lunes 28 de setiembre a la hora 8 en el Estadio Mundialista de Seúl, y se podrá ver en vivo por AUF TV, DSports y los principales cables del país.

El encuentro amistoso correspondiente a la fecha FIFA de setiembre-octubre se disputará este lunes 28 de setiembre de 2026 . Este partido representa la segunda prueba para la selección uruguaya en su actual gira por el continente asiático.

El partido comenzará exactamente a la hora 8 de la mañana . Para quienes se encuentren en Corea del Sur, el encuentro iniciará a las 20 horas locales.

Al ser un partido internacional de la selección uruguaya, la transmisión en vivo estará disponible a través de las siguientes señales y plataformas:

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AUF TV (plataforma de streaming oficial).

(plataforma de streaming oficial). DSports (televisión satelital y streaming por DGO).

(televisión satelital y streaming por DGO). Cables de Montevideo: Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Multiseñal.

Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Multiseñal. Cables del interior del país.

Información de contexto relevante: cómo llegan los equipos

La selección uruguaya afronta este compromiso con el objetivo de mejorar la imagen dejada en su primera presentación. En el debut de Diego Forlán como director técnico interino, el equipo cayó derrotado por 3-1 ante Japón, en un partido que se definió en los minutos de descuento. El cuerpo técnico planea realizar modificaciones en la alineación titular para evaluar el rendimiento de distintos futbolistas convocados, marcando el posible retorno de figuras como Nahitan Nández, Lucas Torreira y Thiago Cardozo.

Por el lado del conjunto local, Corea del Sur llega en un momento positivo tras golear 3-0 a Ecuador en su primer amistoso de esta ventana internacional. El equipo dirigido por el español Robert Moreno mostró un juego dinámico y ofensivo, liderado por su capitán Son Heung-min, quien anotó un gol de tiro libre en dicho encuentro.

Luego de este partido en Seúl, la delegación uruguaya viajará a Calcuta para cerrar su gira asiática enfrentando a la selección de India el próximo martes 6 de octubre.