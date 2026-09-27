Diego Forlán se refirió al partido entre la selección uruguaya y Corea del Sur de este lunes; "No podemos subestimar a nadie; va a ser complicado"

El técnico de la selección uruguaya , Diego Forlán, habló en conferencia de prensa en la jornada de este domingo en Seúl, previo a jugar este lunes ante Corea del Sur por su segundo partido por la fecha FIFA de setiembre-octubre.

Diego Forlán comenzó hablando en la conferencia de prensa previo al partido entre la selección uruguaya y Corea del Sur, que viene de golear hace tres días a Ecuador de Marcelo Gallardo por 3-0.

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"El hecho de estar con la selección uruguaya es un privilegio y bueno, obviamente tener este tipo de encuentros como el que tuvimos el otro día con Japón y hoy en día con Corea, dos selecciones que han crecido muchísimo, que tienen jugadores de un grandísimo nivel y bueno, lo que es también la oportunidad de volver a estar acá en Corea del Sur, donde la gente es muy fanática y sigue mucho el fútbol. Estamos esperando el partido de mañana (este lunes) que sabemos que va a ser un encuentro con mucha intensidad y un partido difícil".

Por su parte, Rodrigo Bentancur explicó que el plantel está "muy bien, la verdad que ya todos recuperados, prontos para el partido de mañana (este lunes ante Corea del Sur) y con muchas ganas y muy agradecido también por el cariño y todo de toda la gente desde el primer día que llegamos aquí. Esperemos que sea un gran partido".

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Bentancur indicó: "Con Sonny no no hablé todavía, pero va a ser un gusto volver a verlo después de un poco de tiempo que ya no lo veo en el club. Va a ser un placer poder verlo y enfrentarlo mañana. No hablé con mis compañeros sobre él, pero todos ya saben el gran jugador que es. Voy a tratar de hacer lo posible para que no no nos haga ningún gol, tanto yo como mis compañeros".

Diego Forlán fue consultado sobre cómo preparará tácticamente el partido contra los coreanos y si tiene mucha presión.

"Obviamente que presión siempre tenés, sea interino o no sea interino. Es la responsabilidad que tenés por estar a cargo de de una selección, en este caso de la selección de tu país y con la historia que tiene", comenzó diciendo el DT de la selección uruguaya.

Y continuó: "Sabemos que mañana va a ser un partido muy difícil. Tuve la oportunidad de enfrentar a Corea también eh como jugador, tuve la oportunidad de enfrentarla también cuando estaba en Japón como como jugador y en Hong Kong como jugador de fútbol en la Champions de Asia y sé que obviamente que son jugadores de muy de mucha intensidad, físicos, con mucha calidad y obviamente con muchos jugadores hoy en día, cada vez más, jugando en las mejores ligas del mundo y eso obviamente hace que el nivel de la selección y el nivel del del fútbol coreano vaya creciendo".

"Así que sabemos que hoy en día, más en el fútbol, todos los partidos son muy complicados. Lo hemos visto hace muy poco lo que fue el Mundial, así que eso para nosotros eh nos tiene obviamente en una situación de cuidado y saber que no hay que subestimar a nadie, que sabemos que va a ser un partido complicado para nosotros, como también va a serlo para ellos".

Aquí se puede ver la conferencia de prensa de Diego Forlán y Rodrigo Bentancur: