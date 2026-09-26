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Mirá los goles de la agónica victoria de Peñarol contra Boston River, que le dieron puntos importantes para el Torneo Clausura y la Tabla Anual

Lucas Ferreira, de chilena, y Abel Hernández, de cabeza, anotaron los tantos de Peñarol, mientras que Francisco Bonfiglio puso el empate transitorio de Boston River

26 de septiembre de 2026 21:41 hs
Nicolás Fernández contra Fredy Martínez en el partido entre Peñarol y Boston River&nbsp;

Nicolás Fernández contra Fredy Martínez en el partido entre Peñarol y Boston River 

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Peñarol venció 2-1 a Boston River este sábado por la noche en el Estadio Centenario, con un gol agónico de Abel Hernández que le dio tres puntos claves al carbonero.

El primer gol de Peñarol llegó a los 10 minutos del partido. Leonel Jaime envió un córner al punto penal, Germán Pezzella ganó de arriba y la pelota le quedó a Lucas Ferreira, que sacó una chilena que metió la pelota suavemente dentro del arco defendido por Bruno Antúnez.

A los 5 minutos del segundo tiempo, Rodrigo Saravia la abrió hacia la izquierda para Fredy Martínez, que envió un centro de primera al medio del área. Allí estaba Francisco Bonfiglio, que se anticipó a Maximiliano Olivera y puso el 1-1 para Boston River.

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Cuando parecía que el encuentro se iba en un empate que no le servía a ninguno de los dos equipos, un córner de Lucas Hernández enviado al medio del área chica terminó en la cabeza de Abel Hernández, que se tiró de palomita para decretar el 2-1 y darle la victoria a Peñarol.

Este es el resumen del partido:

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