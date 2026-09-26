Mirá los goles de la agónica victoria de Peñarol contra Boston River, que le dieron puntos importantes para el Torneo Clausura y la Tabla Anual

Peñarol venció 2-1 a Boston River este sábado por la noche en el Estadio Centenario, con un gol agónico de Abel Hernández que le dio tres puntos claves al carbonero.
Gracias a esta victoria, el manya se acercó a Montevideo City Torque en el Torneo Clausura y le sacó cinco puntos de ventaja al ciudadano en la punta de la Tabla Anual, a la espera de que el ciudadano juegue esta noche contra Deportivo Maldonado.
El primer gol de Peñarol llegó a los 10 minutos del partido. Leonel Jaime envió un córner al punto penal, Germán Pezzella ganó de arriba y la pelota le quedó a Lucas Ferreira, que sacó una chilena que metió la pelota suavemente dentro del arco defendido por Bruno Antúnez.
A los 5 minutos del segundo tiempo, Rodrigo Saravia la abrió hacia la izquierda para Fredy Martínez, que envió un centro de primera al medio del área. Allí estaba Francisco Bonfiglio, que se anticipó a Maximiliano Olivera y puso el 1-1 para Boston River.
Cuando parecía que el encuentro se iba en un empate que no le servía a ninguno de los dos equipos, un córner de Lucas Hernández enviado al medio del área chica terminó en la cabeza de Abel Hernández, que se tiró de palomita para decretar el 2-1 y darle la victoria a Peñarol.
Este es el resumen del partido: