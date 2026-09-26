El último choque entre AUF y Tenfield: ¿qué fue lo que ocurrió en Danubio-Peñarol por la Copa AUF Uruguay?

El partido que Danubio-Peñarol jugaron este jueves por Copa AUF Uruguay en el estadio de Jardines del Hipódromo dejó expuesta otra diferencia entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Tenfield . La primera consecuencia fue que el partido se postergó media hora.

Todo esto se planteó a raíz de un desacuerdo entre la empresa que realiza la producción de los partidos y la AUF.

Durante la mañana del partido se conoció que estaba en duda la televisación del encuentro que cerró el Grupo 1 del torneo que clasificará al campeón a la Copa Libertadores 2027 como Uruguay 4.

¿Qué ocurrió? La AUF proyectaba este encuentro con servicio VAR (a cinco cámaras) a raíz de un pedido de los árbitros para que los partidos definitorios de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay contaran con videoarbitraje.

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Desde Tenfield, explicaron a Referí que el partido con VAR no estaba en el pliego del llamado a licitación del lote 6 (Copa AUF Uruguay) y que no brindaron el servicio porque no llegaron a un acuerdo en el costo de la producción con videoarbitraje.

Fuentes de la AUF, confirmaron a Referí que los servicios para los partidos de este torneo fueron cotizados por fuera de la licitación, porque cambió el formato de disputa. El original no contemplaba los 36 partidos de fase de grupos y se iniciaba directamente con cruces de dieciseisavos de final.

En este nuevo régimen de disputa hubo más partidos que fueron presupuestados por Tenfield, que no tiene obligación contractual de brindar el servicio por fuera de lo establecido en los pliegos, pero que lo hizo hasta los partidos del miércoles.

Fue así que hasta este miércoles toda la Copa AUF Uruguay (se habían jugado 32 partidos de 36 de la fase de grupos) los encuentros se televisaron a dos cámaras y la producción siempre fue de Tenfield.

Para el encuentro número 33 de este torneo, el de Danubio-Peñarol, la AUF solicitó a Tenfield servicio a cinco cámaras (para disponer de VAR) y la empresa cotizó US$ 15.000.

La AUF no aceptó ese valor porque ese valor es el doble de lo que cotizó la empresa que realiza la producción por los partidos de la categoría C (a cinco cámaras) para el resto de las competencias de esta temporada 2026 en la Asociación.

Sin acuerdo, dos horas antes del partido se confirmó que Tenfield no brindaría su servicio a dos cámaras, para el que no estaba obligado por contrato.

Entonces la AUF se encontró con un problema: por contrato debía entregar a la adjudicataria en la licitación (Torneos/Directv) las imágenes del partido Danubio-Peñarol para la empresa de cables.

La Asociación encontró la solución al mismo tiempo que recibía la negativa de Tenfield porque paralelamente había gestionado con la empresa Clic el servicio de VAR para Danubio-Peñarol.

En un principo, esas imágenes iban a ser exclusivas para el VAR y no se emitirían al aire, porque estaría la producción de Tenfield a dos cámaras, como había ocurrido con todos los partidos de la Copa AUF Uruguay.

Cuando la empresa le anunció a la AUF que no le brindaba el servicio, la Asociación decidió que la producción de Clic para el VAR la transformaría en la transmisión del encuentro, que finalmente se emitió en los cables.

En medio de todo eso, Tenfield expresó que tenía la exclusividad de la producción, otorgada en la licitación y que la AUF está en infracción.

AUF considera que el servicio está por fuera del contrato y al no llegar a un acuerdo por el valor establecido por la empresa y en la situación en la que quedaron, optaron por otro proveedor para el partido de Jardines.

El resultado final: AUF pudo brindar Danubio-Peñarol a los cables pero no el de Torque-Atenas, que se jugó a la misma hora en el Estadio Charrúa porque no tuvieron el servicio de Tenfield y no habían previsto el VAR para ese encuentro.

¿Corre riesgo la televisación de la octava fecha del Torneo Clausura?

Estas diferencias entre AUF y Tenfield no afectarán los servicios de producción de la Liga AUF Uruguaya, que este fin de semana disputa la fecha 8, y todos los partidos del fin de semana se verán en todos los cables y por streaming porque está comprendido dentro de los términos de la licitación.

El tema se planteará la próxima semana cuando se jueguen los partidos 35 y 36 de Copa AUF Uruguay, los últimos de la fase de grupo (Defensor Sporting-Plaza y Cerro Largo-Rentistas).