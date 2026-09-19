Gustavo Bares vuelve a la presidencia de OFI después de ocho años: le ganó por cuatro votos a Pablo Marrero y gobernará hasta 2030

Gustavo Bares fue elegido como el nuevo presidente de la Organización de Fútbol del Interior ( OFI ) , cargo que ya tuvo ocho años atrás, tras vencer por cuatro votos a Pablo Marrero en las elecciones celebradas este sábado.

Bares, de San José, recibió 19 votos, con los que superó los 15 que obtuvo el sorianense Marrero y ganó el derecho a presidir la OFI de 2026 a 2030.

En 2009 el maragato asumió como presidente de la Liga de San José, en 2011 pasó al Ejecutivo de la Organización de Fútbol del Interior ( OFI ) como secretario general y fue presidente del organismo de 2014 a 2018.

En su presidencia anterior Bares participó en los cambios de estatuto del fútbol uruguayo que incluyeron a OFI dentro de la estructura de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ).

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"La verdad es que OFI no quería quedar incluido en el Estatuto del fútbol uruguayo. Le reitero, no queríamos, pero en el primer contacto que tuvimos con FIFA, que empezó hace ya cinco años, nos dijo el fútbol se nutre de números y cantidad de jugadores y clubes, que hoy OFI es la mayor red deportiva que tiene el país, que es la federación más grande y no puede quedar afuera del fútbol uruguayo y de FIFA, y que además tenemos la obligación de participar deportivamente. FIFA nos decía que la inclusión política es fácil, pero lo más enriquecedor que tendrá este paso que estamos dando es la inclusión deportiva", expresó el directivo en una entrevista con Referí de 2018, antes de culminar su primer mandato.

Además, participó en la creación del proyecto Uruguay 2030, dentro del que se construyó el Centro de Desarrollo Integral de OFI en Mercedes, un instituto dedicado a la formación de deportistas juveniles del interior.