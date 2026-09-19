Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / OFI

Gustavo Bares vuelve a la presidencia de OFI después de ocho años: le ganó por cuatro votos a Pablo Marrero y gobernará hasta 2030

En su presidencia anterior Bares participó en los cambios de estatuto del fútbol uruguayo que incluyeron a OFI dentro de la estructura de la AUF

19 de septiembre de 2026 19:36 hs
Gustavo Bares presidió a OFI de 2014 a 2018

Gustavo Bares presidió a OFI de 2014 a 2018

@OFIUruguay

Gustavo Bares fue elegido como el nuevo presidente de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), cargo que ya tuvo ocho años atrás, tras vencer por cuatro votos a Pablo Marrero en las elecciones celebradas este sábado.

Bares, de San José, recibió 19 votos, con los que superó los 15 que obtuvo el sorianense Marrero y ganó el derecho a presidir la OFI de 2026 a 2030.

En 2009 el maragato asumió como presidente de la Liga de San José, en 2011 pasó al Ejecutivo de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) como secretario general y fue presidente del organismo de 2014 a 2018.

En su presidencia anterior Bares participó en los cambios de estatuto del fútbol uruguayo que incluyeron a OFI dentro de la estructura de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

OFI estrenó la RefCam en la final de la Copa de Clubes que Libertad de San Carlos le ganó a Sportivo Barracas; mirá el video

El "VAR" de OFI: mirá cómo es el Football Video Support en la definición de la Copa Nacional de Selecciones, "hecho histórico" en el fútbol del interior y con los DTs como protagonistas

"La verdad es que OFI no quería quedar incluido en el Estatuto del fútbol uruguayo. Le reitero, no queríamos, pero en el primer contacto que tuvimos con FIFA, que empezó hace ya cinco años, nos dijo el fútbol se nutre de números y cantidad de jugadores y clubes, que hoy OFI es la mayor red deportiva que tiene el país, que es la federación más grande y no puede quedar afuera del fútbol uruguayo y de FIFA, y que además tenemos la obligación de participar deportivamente. FIFA nos decía que la inclusión política es fácil, pero lo más enriquecedor que tendrá este paso que estamos dando es la inclusión deportiva", expresó el directivo en una entrevista con Referí de 2018, antes de culminar su primer mandato.

Además, participó en la creación del proyecto Uruguay 2030, dentro del que se construyó el Centro de Desarrollo Integral de OFI en Mercedes, un instituto dedicado a la formación de deportistas juveniles del interior.

Las más leídas

Polémica: un jugador uruguayo de Cienciano aseguró que el presidente de Montevideo City Torque les ofreció dinero para que "se hagan expulsar"

Diego Forlán llega a Japón y afronta su primer desafío con la selección uruguaya en el estreno de la gira por Asia

A qué hora juegan Cerro vs Peñarol hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras la victoria de Peñarol ante Cerro: el carbonero es puntero de la acumulada

Temas

OFI bares AUF interior

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos