Se moderan los precios de los granos y hay expectativa por la cumbre de Trump y Xi Jinping

Los precios de los granos principales ajustaron en Chicago sobre el final de esta última semana, aunque la soja logró un saldo ligeramente positivo . Trigo y maíz bajaron levemente . Y el valor de la colza se modera en el mercado europeo.

La suba del dólar y el alivio por la fuerte baja del petróleo el viernes, que cerró sobre US$ 99 por barril de Brent, presionan los commodities agrícolas.

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Se frena la suba de precios en los granos con marcada volatilidad geopolítica y financiera

La soja terminó con un balance semanal positivo de 0,7% a pesar de que bajó casi US$ 10 entre jueves y viernes.

La soja julio 2027 cerró en US$ 492 por tonelada en Chicago después de superar los US$ 501 por tonelada el miércoles, impulsada por la vertiginosa suba de la harina de soja que marcó cuatro jornadas sucesivas de precios máximos desde julio de 2024.

La harina de soja bajó 4% el viernes por toma de ganancias de los inversores.

Las ventas técnicas y los pronósticos climáticos en Estados Unidos que por ahora permiten un avance ágil de la cosecha, contribuyeron a las bajas, si bien encontraron un freno en las expectativas sobre las compras de soja de China previo a la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping el miércoles jueves 24 en Washington.

En Brasil la primera estimación de la Conab prevé una cosecha de soja 2026/27 de 181,6 millones de toneladas frente a 180,4 MT de la presente zafra, con el crecimiento del área de soja más lento en 20 años.

En el mercado local la soja de la cosecha 2027 permitió fijaciones de hasta US$ 450 por tonelada, una referencia que podría fortalecer la intención de siembra para la próxima zafra.

Mientras tanto, los agricultores pisan el acelerador en la siembra de maíz de primera, con buenas condiciones de temperatura y humedad. Las estimaciones de los operadores siguen aumentando y ya se habla de 350 mil hectáreas o más de maíz.

Trigo: mínimo en cuatro semanas

Para los cultivos de invierno las condiciones mejoran, con mayor luminosidad, si bien las heladas pudieron afectar a algunas chacras de colza.

Los potenciales se mantienen por sobre el umbral de rendimiento promedio y la suba de los precios viene reduciendo los márgenes de equilibrio en las oleaginosas de invierno, que manejan referencias de entre US$ 560 y US$ 565 por tonelada para la colza, y en los cereales.

Hasta ahora se ha fijado cebada cervecera en mayor proporción a otros años al alcanzar cotizaciones superiores a US$ 265 por tonelada, mientras que el trigo se mantiene sobre los US$ 220, lejos de las referencias de Chicago.

El trigo diciembre 2026 en la Bolsa de Chicago tocó su valor mínimo en cuatro semanas, US$ 262 la tonelada, con una baja de 1,5% en la jornada del viernes. Las ventas técnicas y la toma de ganancias antes del fin de semana refuerzan la presión bajista sobre el cereal.

A su vez, las expectativas de una posible desescalada en el Mar Negro, a partir de gestiones de Turquía entre Rusia y Ucrania, agregan un factor negativo sobre las cotizaciones.

Sin embargo, las bajas se ven limitadas por las interrupciones en las exportaciones de la región por ataques mutuos y daños en la infraestructura portuaria, de transportes y almacenamiento de granos, y por la preocupación en torno a una oferta global más ajustada.

El Consejo Internacional de Granos (CIG) publicó su último pronóstico mundial: la producción total de cereales se sitúa en 2.420 millones de toneladas, 4 millones de toneladas más que la estimación anterior, pero 3% por debajo de los 2.490 millones de toneladas del año pasado.

La producción, el comercio y el consumo se reducen simultáneamente: un panorama general de un sector agrícola mundial bajo presión debido al clima, los conflictos y el aumento de los costos de los insumos.

Maíz en Brasil: más producción, menos exportación

El maíz también retrocedió en la semana, presionado por la baja del petróleo, el cierre de posiciones y el avance de la cosecha estadounidense.

Sin embargo, nuevas estimaciones privadas de rendimiento de maíz vuelven a situarse por debajo de las previsiones del USDA, un condimento potencialmente alcista para el mercado la próxima semana.

En Brasil, la Conab elevó la cosecha de maíz de Brasil para 2025/26, pero recortó las exportaciones, desviando más de 3 millones de toneladas hacia el uso doméstico por una mayor demanda de etanol.

En el primer panorama de Conab para 2026/27, la producción total de maíz se estima en 148 millones de toneladas.

Dos factores moderaron las pérdidas en los cereales: la menor proyección del CIG para la producción mundial y el deterioro observado en los cultivos de trigo y maíz en Francia.

El arroz, despegado

El precio más firme es el del arroz en Brasil, con una trayectoria al alza sostenida.

En Uruguay las colocaciones se acercan a US$ 14 por bolsa, cuando el precio provisorio para toda la zafra comercial –que arrancó en valores inferiores a US$ 10- es de US$ 9,10 para la temporada 2025/26.

En Brasil se acerca a los US$ 16 por bolsa, el valor más alto desde marzo de 2025 cuando el arroz venía en caída libre. En los últimos tres meses la cotización dio un salto de 37%.