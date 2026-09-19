Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras la victoria de Peñarol ante Cerro: el carbonero es puntero de la acumulada

Peñarol venció 2-1 a Cerro este sábado por la tarde en el Estadio Luis Tróccoli por la séptima fecha del Torneo Clausura, y sumó puntos claves para las dos tablas , tanto el Torneo Clausura como la Tabla Anual.

Con el partido pendiente ante Montevideo City Torque , con esta victoria el carbonero quedó como único puntero de la Tabla Anual, al menos de forma momentánea, superando por tres puntos a Racing, que jugará contra Liverpool este domingo a las 20:00 en el Parque Viera.

Se le pueden acercar Torque , que jugará el lunes a las 19:30 en el Parque Palermo ante Central Español, y Deportivo Maldonado , que juega contra Cerro Largo en Melo este sábado a las 18:30.

En el Torneo Clausura, la victoria le permitió a Peñarol quedar cuarto, a tres unidades de Torque. Liverpool y Cerro, que hoy perdió la chance de quedar como puntero de la competencia, lo siguen como escoltas a dos puntos.

Así se juega la séptima fecha del Torneo Clausura: Peñarol va al Tróccoli, Nacional recibe a Defensor y Torque cierra la etapa ante Central Español

Cerro 1-2 Peñarol: un golazo de Leonel Jaime y una atajada increíble de Aguerre le dieron tres puntos claves al carbonero

Nacional, por otra parte, está lejos en ambas tablas: Torque le saca siete puntos de ventaja en el Clausura, torneo en el que está décimo, y Peñarol tiene 12 unidades más en la Anual. Se enfrentará a Defensor Sporting este domingo a las 18:30 en el Estadio Franzini para acercarse.

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual:

El descenso está al rojo vivo. Progreso sigue último y lejos, pero descontó tras vencer a Boston River este sábado por la mañana. Lo acompañan en la zona roja Danubio y Wanderers, que se enfrentarán este domingo a las 13:00 en Jardines del Hipódromo.

Cerro es el último equipo en la zona de salvación, pero si Wanderers gana lo empatará en el promedio. Albion, con 0 unidades en el Clausura, comienza a acercarse al pelotón de abajo. Juega este domingo a las 10:00 con Juventud de Las Piedras.

Así está la tabla del descenso: