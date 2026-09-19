Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras la victoria de Peñarol ante Cerro: el carbonero es puntero de la acumulada

Peñarol venció 2-1 a Cerro este sábado por la tarde en el Estadio Luis Tróccoli por la séptima fecha del Torneo Clausura, y sumó puntos claves para las dos tablas, tanto el Torneo Clausura como la Tabla Anual.
Con el partido pendiente ante Montevideo City Torque, con esta victoria el carbonero quedó como único puntero de la Tabla Anual, al menos de forma momentánea, superando por tres puntos a Racing, que jugará contra Liverpool este domingo a las 20:00 en el Parque Viera.
Se le pueden acercar Torque, que jugará el lunes a las 19:30 en el Parque Palermo ante Central Español, y Deportivo Maldonado, que juega contra Cerro Largo en Melo este sábado a las 18:30.
En el Torneo Clausura, la victoria le permitió a Peñarol quedar cuarto, a tres unidades de Torque. Liverpool y Cerro, que hoy perdió la chance de quedar como puntero de la competencia, lo siguen como escoltas a dos puntos.
Nacional, por otra parte, está lejos en ambas tablas: Torque le saca siete puntos de ventaja en el Clausura, torneo en el que está décimo, y Peñarol tiene 12 unidades más en la Anual. Se enfrentará a Defensor Sporting este domingo a las 18:30 en el Estadio Franzini para acercarse.
Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual:
El descenso está al rojo vivo. Progreso sigue último y lejos, pero descontó tras vencer a Boston River este sábado por la mañana. Lo acompañan en la zona roja Danubio y Wanderers, que se enfrentarán este domingo a las 13:00 en Jardines del Hipódromo.
Cerro es el último equipo en la zona de salvación, pero si Wanderers gana lo empatará en el promedio. Albion, con 0 unidades en el Clausura, comienza a acercarse al pelotón de abajo. Juega este domingo a las 10:00 con Juventud de Las Piedras.
Así está la tabla del descenso: