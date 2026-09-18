Diego Forlán llega a Japón y afronta su primer desafío con la selección uruguaya en el estreno de la gira por Asia

Diego Forlán comenzará a escribir este lunes, en el inicio de la doble fecha FIFA de setiembre y octubre, su historia como entrenador de la selección uruguaya y su primer desafío será iniciar la reconstrucción de la celeste tras el fracaso en el Mundial 2026 bajo al gestión de Marcelo Bielsa .

El entrenador interino viajó este jueves junto a sus colaboradores y arriban el sábado a Japón. El lunes comenzará a recibir a los 26 futbolistas que eligió de la nómina de 46 reservados .

Tendrá un solo entrenamiento con el plantel completo el miércoles, previo a su estreno previsto para el jueves 24 a la hora 7.05 de Uruguay frente a Japón.

El exfutbolista, quien también dirige a la sub 20, se estrenará en la nueva función a la que llegó con la esperanza de volver a instalar en la selección el espíritu de equipo.

De los 20 reservados que Diego Forlán dejó fuera de la lista definitiva, Agustín Canobbio no viaja para cumplir la suspensión de FIFA; mirá otros ausentes

Quién es Justin Ellis, goleador nacido en Estados Unidos, de madre uruguaya, que Diego Forlán quiere para la selección y que Pochettino ya convocó

Previo a su viaje explicó lo que va a buscar en estos tres primeros partidos: "Japón y Corea son partidos de primerísimo nivel. India es una selección un poco más desconocida, aunque tuve la oportunidad de jugar allá ocho meses y hay jugadores de grandísimo nivel".

Dijo también que Uruguay viajará con "un plantel con mucha variedad" y "gran jerarquía", con "jugadores que tienen un nivel técnico muy bueno y una buena condición física. Eso nos permite tener la posibilidad de controlar y tener un poco más el balón, y ser directos. Ofensivamente, tener la contundencia a la que estamos acostumbrados. El ideal de cualquier futbolero es tener gol", continuó.

También valoró que "la predisposición" de todos los jugadores, tanto convocados como no convocados y aquellos que no estuvieron en la reserva, "ha sido espectacular".

Los 26 elegidos y el equipo de Diego Forlán para su estreno

Forlán aún no dio pistas sobre el equipo que utilizará en el debut ni el sistema que proyecta plantear para su primer partido.

A Japón lleva a 18 futbolistas que jugaron el Mundial, devolvió a la selección a Nahitan Nández, a quien Bielsa dejó fuera del torneo de FIFA de este año, y hará debutar en una convocatoria en la selección al golero Thiago Cardozo y a Facundo Bernal.

Estos son los 26 futbolistas que el entrenador tendrá para los tres partidos amistosos:

Goleros

Santiago Mele (Independiente)

Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

Thiago Cardozo (Belgrano)

Defensas

Guillermo Varela (Flamengo)

Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)

Santiago Mouriño (Villarreal)

Ronald Araujo (Liverpool)

José María Giménez (Deportivo La Coruña)

Juan Rodríguez (Cagliari)

Sebastián Cáceres (Celta)

Mathías Olivera (Napoli)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

Lucas Torreira (Galatasaray)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Facundo Bernal (Betis)

Federico Valverde (Real Madrid)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Maximiliano Araujo (Sporting CP)

Brian Rodríguez (América)

Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Delanteros

Martín Satriano (Getafe)

Rodrigo Aguirre (Tigres)

Federico Viñas (Toluca)

Darwin Núñez (Diriyah Club)

La agenda de Uruguay en la gira por Asia

Uruguay enfrentará a Japón el jueves 24 de setiembre a la hora 7.05 de Uruguay en el estadio de Miyagi, en la localidad de Rifu.

Durante su estadía permanecerá en Sandai, a 12 kilómetros del estadio en el que jugará su primer partido.

El lunes 28 de setiembre, a la hora 8, se medirá con Corea del Sur en Seúl.

El martes 6 de octubre, a la hora 11 de Uruguay, lo hará ante India en Calcuta.

La selección tendrá como base las ciudades en las que juega. Desde el próximo lunes y hasta el viernes 25 permanecerán en Sandai (Japón).

Entre los días 25 y 30 estarán en Seúl , y desde el 30 hasta el final de la gira, el miércoles 7 de octubre en Calcuta.

La AUF recaudará US$ 3.000.000 por estos tres partidos amistosos.

Los partidos de la selección se podrán ver a través de AUFTV.

Tras estos encuentros, Forlán volver a tener actividad con la selección en la fecha FIFA de noviembre.