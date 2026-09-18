Diego Forlán llega a Japón y afronta su primer desafío con la selección uruguaya en el estreno de la gira por Asia

Diego Forlán comenzará a escribir este lunes, en el inicio de la doble fecha FIFA de setiembre y octubre, su historia como entrenador de la selección uruguaya y su primer desafío será iniciar la reconstrucción de la celeste tras el fracaso en el Mundial 2026 bajo al gestión de Marcelo Bielsa.
El entrenador interino viajó este jueves junto a sus colaboradores y arriban el sábado a Japón. El lunes comenzará a recibir a los 26 futbolistas que eligió de la nómina de 46 reservados.
Tendrá un solo entrenamiento con el plantel completo el miércoles, previo a su estreno previsto para el jueves 24 a la hora 7.05 de Uruguay frente a Japón.
El exfutbolista, quien también dirige a la sub 20, se estrenará en la nueva función a la que llegó con la esperanza de volver a instalar en la selección el espíritu de equipo.
Previo a su viaje explicó lo que va a buscar en estos tres primeros partidos: "Japón y Corea son partidos de primerísimo nivel. India es una selección un poco más desconocida, aunque tuve la oportunidad de jugar allá ocho meses y hay jugadores de grandísimo nivel".
Dijo también que Uruguay viajará con "un plantel con mucha variedad" y "gran jerarquía", con "jugadores que tienen un nivel técnico muy bueno y una buena condición física. Eso nos permite tener la posibilidad de controlar y tener un poco más el balón, y ser directos. Ofensivamente, tener la contundencia a la que estamos acostumbrados. El ideal de cualquier futbolero es tener gol", continuó.
También valoró que "la predisposición" de todos los jugadores, tanto convocados como no convocados y aquellos que no estuvieron en la reserva, "ha sido espectacular".
Los 26 elegidos y el equipo de Diego Forlán para su estreno
Forlán aún no dio pistas sobre el equipo que utilizará en el debut ni el sistema que proyecta plantear para su primer partido.
A Japón lleva a 18 futbolistas que jugaron el Mundial, devolvió a la selección a Nahitan Nández, a quien Bielsa dejó fuera del torneo de FIFA de este año, y hará debutar en una convocatoria en la selección al golero Thiago Cardozo y a Facundo Bernal.
Estos son los 26 futbolistas que el entrenador tendrá para los tres partidos amistosos:
Goleros
- Santiago Mele (Independiente)
- Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)
- Thiago Cardozo (Belgrano)
Defensas
- Guillermo Varela (Flamengo)
- Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)
- Santiago Mouriño (Villarreal)
- Ronald Araujo (Liverpool)
- José María Giménez (Deportivo La Coruña)
- Juan Rodríguez (Cagliari)
- Sebastián Cáceres (Celta)
- Mathías Olivera (Napoli)
- Joaquín Piquerez (Palmeiras)
- Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
Mediocampistas
- Lucas Torreira (Galatasaray)
- Rodrigo Bentancur (Tottenham)
- Facundo Bernal (Betis)
- Federico Valverde (Real Madrid)
- Facundo Pellistri (Panathinaikos)
- Maximiliano Araujo (Sporting CP)
- Brian Rodríguez (América)
- Rodrigo Zalazar (Sporting CP)
- Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
Delanteros
- Martín Satriano (Getafe)
- Rodrigo Aguirre (Tigres)
- Federico Viñas (Toluca)
- Darwin Núñez (Diriyah Club)
La agenda de Uruguay en la gira por Asia
Uruguay enfrentará a Japón el jueves 24 de setiembre a la hora 7.05 de Uruguay en el estadio de Miyagi, en la localidad de Rifu.
Durante su estadía permanecerá en Sandai, a 12 kilómetros del estadio en el que jugará su primer partido.
El lunes 28 de setiembre, a la hora 8, se medirá con Corea del Sur en Seúl.
El martes 6 de octubre, a la hora 11 de Uruguay, lo hará ante India en Calcuta.
La selección tendrá como base las ciudades en las que juega. Desde el próximo lunes y hasta el viernes 25 permanecerán en Sandai (Japón).
Entre los días 25 y 30 estarán en Seúl , y desde el 30 hasta el final de la gira, el miércoles 7 de octubre en Calcuta.
La AUF recaudará US$ 3.000.000 por estos tres partidos amistosos.
Los partidos de la selección se podrán ver a través de AUFTV.
Tras estos encuentros, Forlán volver a tener actividad con la selección en la fecha FIFA de noviembre.