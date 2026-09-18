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Diego Forlán llega a Japón y afronta su primer desafío con la selección uruguaya en el estreno de la gira por Asia

Uruguay jugará ante Japón, Corea del Sur e India en la doble fecha FIFA de setiembre y octubre, que comienza el lunes y finaliza el martes 6 de octubre

18 de septiembre de 2026 21:04 hs
Diego Forlán, entrenador de la selección uruguaya

Diego Forlán, entrenador de la selección uruguaya

Diego Forlán comenzará a escribir este lunes, en el inicio de la doble fecha FIFA de setiembre y octubre, su historia como entrenador de la selección uruguaya y su primer desafío será iniciar la reconstrucción de la celeste tras el fracaso en el Mundial 2026 bajo al gestión de Marcelo Bielsa.

El entrenador interino viajó este jueves junto a sus colaboradores y arriban el sábado a Japón. El lunes comenzará a recibir a los 26 futbolistas que eligió de la nómina de 46 reservados.

Tendrá un solo entrenamiento con el plantel completo el miércoles, previo a su estreno previsto para el jueves 24 a la hora 7.05 de Uruguay frente a Japón.

El exfutbolista, quien también dirige a la sub 20, se estrenará en la nueva función a la que llegó con la esperanza de volver a instalar en la selección el espíritu de equipo.

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Previo a su viaje explicó lo que va a buscar en estos tres primeros partidos: "Japón y Corea son partidos de primerísimo nivel. India es una selección un poco más desconocida, aunque tuve la oportunidad de jugar allá ocho meses y hay jugadores de grandísimo nivel".

Dijo también que Uruguay viajará con "un plantel con mucha variedad" y "gran jerarquía", con "jugadores que tienen un nivel técnico muy bueno y una buena condición física. Eso nos permite tener la posibilidad de controlar y tener un poco más el balón, y ser directos. Ofensivamente, tener la contundencia a la que estamos acostumbrados. El ideal de cualquier futbolero es tener gol", continuó.

También valoró que "la predisposición" de todos los jugadores, tanto convocados como no convocados y aquellos que no estuvieron en la reserva, "ha sido espectacular".

Los 26 elegidos y el equipo de Diego Forlán para su estreno

Forlán aún no dio pistas sobre el equipo que utilizará en el debut ni el sistema que proyecta plantear para su primer partido.

A Japón lleva a 18 futbolistas que jugaron el Mundial, devolvió a la selección a Nahitan Nández, a quien Bielsa dejó fuera del torneo de FIFA de este año, y hará debutar en una convocatoria en la selección al golero Thiago Cardozo y a Facundo Bernal.

Estos son los 26 futbolistas que el entrenador tendrá para los tres partidos amistosos:

Goleros

  • Santiago Mele (Independiente)
  • Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)
  • Thiago Cardozo (Belgrano)

Defensas

  • Guillermo Varela (Flamengo)
  • Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)
  • Santiago Mouriño (Villarreal)
  • Ronald Araujo (Liverpool)
  • José María Giménez (Deportivo La Coruña)
  • Juan Rodríguez (Cagliari)
  • Sebastián Cáceres (Celta)
  • Mathías Olivera (Napoli)
  • Joaquín Piquerez (Palmeiras)
  • Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

  • Lucas Torreira (Galatasaray)
  • Rodrigo Bentancur (Tottenham)
  • Facundo Bernal (Betis)
  • Federico Valverde (Real Madrid)
  • Facundo Pellistri (Panathinaikos)
  • Maximiliano Araujo (Sporting CP)
  • Brian Rodríguez (América)
  • Rodrigo Zalazar (Sporting CP)
  • Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Delanteros

  • Martín Satriano (Getafe)
  • Rodrigo Aguirre (Tigres)
  • Federico Viñas (Toluca)
  • Darwin Núñez (Diriyah Club)

La agenda de Uruguay en la gira por Asia

Uruguay enfrentará a Japón el jueves 24 de setiembre a la hora 7.05 de Uruguay en el estadio de Miyagi, en la localidad de Rifu.

Durante su estadía permanecerá en Sandai, a 12 kilómetros del estadio en el que jugará su primer partido.

El lunes 28 de setiembre, a la hora 8, se medirá con Corea del Sur en Seúl.

El martes 6 de octubre, a la hora 11 de Uruguay, lo hará ante India en Calcuta.

La selección tendrá como base las ciudades en las que juega. Desde el próximo lunes y hasta el viernes 25 permanecerán en Sandai (Japón).

Entre los días 25 y 30 estarán en Seúl , y desde el 30 hasta el final de la gira, el miércoles 7 de octubre en Calcuta.

La AUF recaudará US$ 3.000.000 por estos tres partidos amistosos.

Los partidos de la selección se podrán ver a través de AUFTV.

Tras estos encuentros, Forlán volver a tener actividad con la selección en la fecha FIFA de noviembre.

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