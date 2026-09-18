Ticketing, gastronomía para el Palacio y Academia Peñarol para internacionalizar la marca: mirá cómo el aurinegro busca modernizarse en diversas áreas

En plena disputa del Torneo Clausura y con el objetivo puesto en definir la Liga AUF Uruguaya, Peñarol se embarcó en los últimos días en una serie de avances institucionales para seguir seguir modernizándose en diversas áreas.

El consejero Alejandro González y el consejero de juveniles Federico Terryn viajaron la semana pasada a Río de Janeiro donde participaron del congreso Confut Sudamericana lo que les permitió entablas negociaciones con diversas empresas que esta semana le acercaron a Peñarol varias propuestas formales.

"Durante esta estadía tuvimos más de una decena de reuniones e intercambios con clubes, con la Confederación Brasileña de Fútbol, empresas y distintas organizaciones vinculadas al deporte", contó Terryn a Referí.

"Son congresos a los que venimos hace tiempo porque tenemos una fuerte creencia en la internacionalización de la marca Peñarol, en salir a buscar las cosas y no que nos lleguen solo porque somos Peñarol. Tenemos que salir a charlar con otros clubes, lograr acuerdos, hablar con empresas que trabajan en esos grandes clubes que pueden agregar valor a nivel de infraestructura o de posibilidades de crecimiento, generando financiamiento acordes a clubes de fútbol o lograr un esponsoreo más integral que abarque a otros deportes que hoy generan un costo para el club", comentó González que en el Congreso disertó sobre gestión deportiva, procesos y estructuras.

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Federico Terryn y Alejandro González

"Volvimos de Brasil con tres propuestas escritas, que no es menor para Peñarol, para un fútbol uruguayo empobrecido y estaríamos trayendo inversiones acá con la impronta de no quedarnos quietos, de estar en el consejo no para calentar silla sino para salir a buscar las cosas; esperemos que alguna de las propuestas se concreten", agregó el consejero líder de la agrupación Viví Peñarol.

"La internacionalización de Peñarol tiene que construirse desde nuestra identidad, pero también desde una mirada abierta: estar presentes, generar relaciones, incorporar conocimiento, mostrar lo que hacemos y detectar oportunidades", dijo por su parte Terryn quien disertó sobre datos, tecnología, relacionamiento con los hinchas y socios, y también sobre negocios en el deporte.

Federico Terryn

El martes pasado, ambos dirigentes presentaron ante el consejo directivo todas las oportunidades de negocio que se le pueden abrir a Peñarol en base a los intercambios que tuvieron.

Uno de los negocios que le ofrecieron a Peñarol es de una empresa de ticketing para que el club genere un nuevo sistema de venta de entradas y que al mismo tiempo contemple al socio y controle el ingreso a los estadios.

En cuanto a la internacionalización de la marca, se ofreció al club generar una Academia Peñarol que funcione en Brasil o en algún otra parte del mundo. En este caso no hay una propuesta escrita sobre la mesa sino un MOU, un memorando de entendimiento.

También se contactó con una empresa financiera con la cual se puede generar una unidad de negocios.

Los consejeros también presentaron una oferta para explotar el rubro gastronómico, algo que sería una novedad para Peñarol.

En lo que refiere a la explotación de esos derechos en el estadio Campeón del Siglo, Peñarol aún no puede hacerlo porque está en juicio con Tenfield para recuperar esos derechos.

Sin embargo, se planteó con la empresa hacer dos unidades de negocio diferentes. Ir preparando la del Campeón del Siglo para cuando la situación judicial abra un nuevo panorama a futuro y por otra parte generar una explotación del rubro en el Palacio Peñarol.

También se puso sobre la mesa la posibilidad de adquirir una plataforma de contenidos para crear una especie de Peñarol TV por sistema de suscripción.

Todas estas propuestas ya fueron conversadas entre semana por la gerencia de Peñarol y el departamento de socios, según cada caso.

El jueves, por otra parte, Peñarol recibió una propuesta formal por parte de Fluminense para participar de un campeonato sub 20 que organiza el club.

"Esta metodología de trabajo, de alguna manera, hace que nos acerquemos a buscar soluciones en lugar de quedarnos en los problemas, además de ser una forma de prepararse para escenarios que cambian todos los días. Estoy convencido de que quien trabaja, prepara los temas y sostiene el esfuerzo en el tiempo, termina encontrando resultados y nosotros estamos en ese proceso", concluyó Terryn.