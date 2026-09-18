Concurso de vellones de la raza Ideal con premios para tres cabañas y mucha gente viendo las esquilas

Las lanas de ovinos criados y expuestos por las cabañas Anita SG, Santa Inés SG y Horacio Yerpo fueron premiados como los mejores en el concurso de vellones de la raza Ideal , una de las instancias competitivas que más atracción genera en cada Expo Rural del Prado (y no solo en los ovinocultores).

En un Galpón de Ventas siempre con mucho público, curioso ante las labores de esquila y evaluación de las lanas, este viernes la Sociedad de Criadores de Ideal que preside Facundo Martinicorena desarrolló esta instancia que tiene por objetivo entregar premios a los vellones que logran, con base en distintos indicadores objetivos y la mirada del jurado, el mejor valor comercial.

Se presentaron al concurso los vellones de los 14 animales juzgados antes en el ruedo de la Rural del Prado y esa materia prima fue evaluada por dos expertos, José Luis Trifoglio y Gonzalo Durán.

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Facundo Martinicorena, presidente de la gremial de criadores de la raza, destacó que la realización de este concurso, tradicional ya en cada exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU),"es un motivo de orgullo, es una tarea que se hace luego de la jura en pista, se esquilan los ejemplares que los expositores desean presentar para competir por lo que se llamaría el mejor vellón industrial".

Esta actividad, con el respaldo de la ARU como entidad anfitriona en el predio ferial, cuenta con la organización del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), "algo que significa realmente mucho para nosotros como raza", y de Estancias Puppo, "que desde un principio nos acompañaron, es gente que sabe mucho de Ideal, de la lana en general y son un pilar de todo esto".

Sobre el Ideal, "hablamos de una raza doble propósito fino, adaptada a nuestro país, cabe destacar las virtudes que tiene, sobre todo en la lana, nos ubicamos en un rango de 19 a 22 micras, hemos venido bajando, tratamos de apuntar hacia las 20 micras y aprovechar las virtudes de la raza, sin descuidar por eso la producción de carne".

Luego de varios años complejos para los ovinocultores, dada una merma en la demanda y bajos valores, actualmente hay condiciones relevantes para ambos productos: "Es otra la motivación del rubro y nuestra razas tiene las condiciones para aprovechar este buen momento y sacar el mayor provecho, tenemos una raza que aporta productos destacados a nivel mundial, tenemos lo que el mercado exige, las mejores lanas y buenas carcasas en los corderos".

Primeros premios del concurso de vellones Ideal

Mejor vellón desde el punto de vista comercial - Ideal Hembras PI - 882 de Anita SG / peso de vellón 7,25 kilos; micronaje 21,6; rendimiento al lavado 83,40%; y un valor de US$ 70,34 por esa lana.

Mejor vellón desde el punto de vista comercial - Ideal Machos PO - 885 de Santa Inés SG / peso de vellón 9,55 kilos; micronaje 21,2; rendimiento al lavado 77,20%; y un valor de US$ 88,05 por esa lana.

Mejor vellón desde el punto de vista comercial - Ideal Machos PI - 880 de Horacio Yerpo / peso de vellón 10,80 kilos; micronaje 22,7; rendimiento al lavado 78,30%; y un valor de US$ 93,43 por esa lana.

La palabra del jurado

Trifoglio, en representación del jurado, destacó el apoyo de Djalma Puppo a esta actividad (normalmente es jurado, pero justo estaba de viaje, buscando negocios para los productos) y afirmó que ´"fue una muestra excelente".

Señaló el valor de sumarle a la evaluación del vellón los datos del laboratorio del SUL.

Felicitó, finalmente, a los expositores y resaltó que encontró, este año, pocas diferencias entre las categorías.

Lo que pasó en el ruedo de la Rural del Prado

Este año la jura de los ovinos Ideal la realizó Juan Manuel Lorenzelli y los que siguen fueron sus principales veredictos: