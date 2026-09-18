Precios encendidos por los terneros, mercado de ganado gordo más frío y la carne exportada por las nubes

Prácticamente sin oferta ni demanda, el mercado del ganado gordo cruza la mitad de setiembre con un limitado volumen de operaciones . Se mantiene la intención de ajuste de precios por parte de la industria , una baja que en gran medida no ha sido aceptada por los productores. Y el precio de los terneros sigue de récord en récord .

Incluso con la baja acentuada que se ha dado frente a los más de US$ 6 que llegó a conseguir el novillo, operadores consultados destacan los buenos valores que mantiene el mercado.

Los negocios se concretan sobre el techo de esta franja de precios.

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“La intención de la industria es bajar más, pero la verdad es que no veo que se logre una baja mayor”, comentó Ariel Núñez, de Freire Negocios Rurales.

La retracción en la faena es determinante en la reconfiguración de precios de las últimas dos semanas, mientras que el productor, en general con buena oferta forrajera, tiene margen para retener y en muchos casos está optando por seguir sumando kilos a sus ganados.

“El invierno ha sido más largo de lo esperado, los campos empezaron a venir después de la lluvia, pero con las heladas que hubo se quedaron, estamos en un mercado poco demandado, pero también poco ofertado”, apuntó Núñez.

Faena: previsible caída

La faena bajó de 40.225 a 33.059 cabezas, una caída semanal de 18% que era esperable por la salida de la actividad de varias plantas.

En las últimas cuatro semanas móviles el promedio fue de 35.862 vacunos faenados.

La expectativa está puesta en que, cuando las plantas frigoríficas que están sin operar vuelvan a la actividad, se dé una tonificación en el mercado.

En octubre se espera la llegada de cuadrillas kosher, en paralelo con las primeras faenas para una nueva ventana de cuota que tendrá en la actividad industrial una mayor participación de ganados de corral.

Exportación de carnes: firmeza

La locomotora de la ganadería tiene como gran elemento propulsor el precio de exportación de la carne vacuna, que en los últimos 30 días alcanzó los US$ 6.225 por tonelada, el mejor registro en un periodo móvil desde mayo.

Esta semana se publicaron los datos preliminares de stock ganadero en Uruguay donde la población de terneros y terneras marcó un nuevo récord, cruzando por primera los 3,1 millones de terneros destetados.

El total de vacunos subió 3,5% a 11.844.778 cabezas con incrementos en categorías clave como las vacas de cría, toros, y vaquillonas de 1 a 2 años.

Precios de los terneros en Lote 21: en el techo

En el mercado de ganado de reposición solo los novillos más pesados reflejaron el ajuste del gordo en el remate de Lote 21 realizado en la Expo Rural del Prado.

En el resto de las categorías se registraron valores al alza, especialmente en la cría, con expectativas muy firmes en el mediano y largo plazo.

La colocación en el remate superó el 99%.

Los terneros alcanzaron un nuevo máximo con un promedio de US$ 4,42 por kilo, 15 centavos o 3,6% más que en el remate anterior de agosto, un valor que supera en 36% el precio de un año atrás.

Y sorprendieron las piezas de cría, muy buscadas, con un salto de casi 12% a un precio de US$ 782.

La demanda convalida valores altos si bien la relación flaco/gordo subió en la última semana a 1,40, el nivel más alto desde la tercera semana de mayo y la más favorable a la cría en tres años para estas fechas, en las puertas de una zafra de reproductores que seguramente subirá la vara con precios récord para los toros.