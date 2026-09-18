La mejor Holando del Prado, una vaca que da más de 50 litros y que "el año que viene va a estar todavía mejor"

En la Expo Rural del Prado una vaca de cabaña Sociedad Ganadera San Alberto se adueñó de la cocarda de Gran Campeona en la jura del pedigrí en la pista de la Sociedad de Criadores de Holando del Uruguay (SCHU) , obteniendo además el premio de Campeona Suprema , tras ser cotejada con la Gran Campeona SH, de cabaña El Rebenque.

Por citar otros veredictos principales, en un variado reparto de elogios, el Gran Campeón fue para Don Agustín, como mejor criador y expositor en PI y también en hembras jóvenes PI fue distinguida la cabaña San Alberto y en el SH el reconocimiento fue para la cabaña El Rebenque, con ese premio en la categoría hembras jóvenes para la Escuela Agraria de San Ramón.

La jura organizada por la gremial que preside Mauro Caorsi la desarrolló el productor y cabañero uruguayo Claudio Estefan, con Diego Madini como secretario, en una de las pistas que confirmó está entre las que más atracción generan en el público, el relacionado con el sector y en general.

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Estefan, previo a dar sus principales veredictos en el PI, pidió "un fuerte aplauso" para las vacas de la fila: "Cinco tremendas vacas, cinco vacas con una estructura lechera impresionante, muy expresivas en todo su cuerpo, de la cabeza hasta la cola, vacas limpias, con sistemas mamarios bien adheridos, ubres altas y anchas, con ligamento medio bien marcado, vacas que se desplazan muy bien".

La Campeona Suprema, el cabañero, el presidente de la SCHU y el jurado.

"¡La vaca lechera les gana!"

Luego del fallo, en el final, muy emocionado, optó por agradecer a las propias vacas, "las vacas lecheras que tanto aguantan, que tanto soportan... ¿pero saben qué?, ¡la vaca lechera les gana!".

Rafael Ferber, presidente de la ARU, coronó a la Gran Campeona PI Holando.

Veredictos en el Holando

GRAN CAMPEONA PI, de Sociedad Ganadera San Alberto, cabaña San Alberto, de Florida

RESERVADA, de Antognazza Hnos, cabaña El Chivo, de San José

GRAN CAMPEONA SH, de Ruben Braga, cabaña El Rebenque, de San José

RESERVADA, de Ruben Braga, cabaña El Rebenque, de San José

GRAN CAMPEÓN PI, de Duilio A. De León, cabaña Don Agustín, de San José

RESERVADO, de Sociedad Ganadera San Alberto, cabaña San Alberto, de Florida

RURAL DEL PRADO 2026@ExpoPrado



Gran Campeon Macho - Duilio A. De León

Res. Gran Campeon Macho - Sociedad Ganadera San Alberto



Jurado: Caudio Estefan

Scrio.: Lic. Diego Madini pic.twitter.com/5EpYlFDitV — Sociedad Criadores de Holando del Uruguay (@holandouruguay) September 17, 2026

En la Expo Rural del Prado la mejor de todas es "una vaca completa"

Raúl Arrillaga, director técnico de Sociedad Ganadera San Alberto, la cabaña con sede en Florida, San Gabriel, e instalaciones también en Las Piedras, Canelones, dijo a El Observador que "es un premio más, pero no uno más, porque siempre es especial y además nos mantiene en una racha muy buena, tres años siendo los mejores criadores y expositores acá en la Expo Prado".

Tras destacar el esfuerzo de todo el equipo, desde la dirección de la cabaña a cada uno de los trabajadores que están con los animales, opinó sobre la Gran Campeona de pedigrí: "Es una vaca excepcional, tiene un sistema mamario excelente, casi el ideal digamos porque siempre hay que querer más, conseguir una vaca así... la verdad es que no sé cuándo se nos dará, seguro nos va a dar muchas alegrías más porque tiene solo tres partos, le faltó alguno porque entre las preparaciones para las pistas y alguna sacada de embriones no se pudo, pero va a volver acá mejor que ahora, no tengo dudas, el año que viene esta vaca va a estar todavía mejor".

"Es una vaca completa, anda arriba de los 50 litros, con unos sólidos en la leche también excelentes", remarcó.