El grupo selecto al que ingresó Montevideo City Torque tras pasar a semifinales de la Copa Sudamericana: es el cuarto equipo chico en alcanzar esa instancia

Montevideo City Torque hizo historia este jueves por la noche al clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana , tras vencer 3-0 a Cienciano en el Estadio Centenario para remontar el 2-0 que había recibido en la ida.

Con un gol sobre la hora de Nahuel da Silva, el ciudadano concretó la heroica y escribió otra página de su excelente Copa Sudamericana, para comenzar a preparar las semis ante el gigante brasileño Atlético Mineiro.

Ya el hecho de que un equipo uruguayo se meta entre los cuatro mejores de un torneo continental en este siglo es suficiente novedad , considerando que solo un equipo logró ser finalista –Peñarol en la Copa Libertadores 2011– y que con esta oportunidad de Torque es la octava ocasión en la que un club del país llega a semis en ese lapso.

Sin embargo, cuando se trata de un equipo chico el hecho se vuelve histórico: con esta clasificación, Torque se convirtió en el cuarto club en desarrollo en meterse entre los cuatro mejores de una copa internacional.

¿Cuándo juega Montevideo City Torque ante Atlético Mineiro las semifinales de la Copa Sudamericana y por qué es un rival especial para Marcelo Méndez?

Montevideo City Torque 3-0 Cienciano por la Copa Sudamericana: los celestes revirtieron la serie, hicieron historia y son semifinalistas

Danubio en la Copa Libertadores 1989, River Plate en la Sudamericana 2009 y Defensor Sporting en la Libertadores 2014 fueron los antecesores del ciudadano, que buscará romper la historia y ser el primer equipo uruguayo fuera de Nacional y Peñarol en jugar una final internacional.

Los otros equipos chicos que alcanzaron una semifinal de una copa internacional

Danubio 1989

El franjeado llegó a la Libertadores del 89 tras obtener su primer Campeonato Uruguayo 1988, con un equipo dirigido por Ildo Maneiro que contaba con figuras como Rubén Pereira, Eber Moas, Edgar Borges y Ruben da Silva.

De arranque sorprendió en su grupo, goleando 4-1 a Peñarol en la primera fecha, para luego pasar como segundo detrás del carbonero.

En octavos se enfrentó a Nacional, vigente campeón de América, y lo eliminó tras vencerlo 3-1 en el partido de vuelta. Luego tocó Cobreloa, equipo fuerte de esa década, y rompió su invicto histórico en Calama con una victoria 2-0 que luego reafirmó en el Centenario, con un 2-1 que le permitió pasar a semis.

Allí esperaba Atlético Nacional. Danubio llegó a Colombia con un 0-0 obtenido en el Centenario, y recibió una dura goleada 6-0 que lo dejó afuera de la copa.

River Plate 2009

River Plate fue semifinalista de la Sudamericana en 2009

Pasaron 20 años para que un equipo chico uruguayo volviera al primer plano internacional, y el encargado fue River Plate, con Juan Ramón Carrasco en el banco y la base de aquel equipo que llegó a la final del Torneo Clausura 2008 ante Peñarol, con jugadores como Gonzalo Porras, Jorge Zambrana, Jorge Rodríguez y Richard Porta.

En la primera ronda de aquella Copa Sudamericana 2009 el rival fue Blooming de Bolivia. Iba ganando de visitante 1-0 cuando un hincha ingresó a la cancha y golpeó a Henry Giménez. Conmebol le dio la victoria 3-0, y en la vuelta ganó 2-1.

Siguió Vitoria, al que el darsenero vapuleó 4-1 en el Centenario para ir tranquilo a la vuelta en Brasil (1-1), y en cuartos de final fue el turno de San Lorenzo. En la ida los dirigidos por Pablo "Cholo" Simeone ganaron 1-0 en Uruguay, pero en la vuelta un gol de Porta mandó la serie a los penales, donde River se impuso por 7-6 para alcanzar las semifinales.

El rival fue Liga de Quito, que un año antes se había consagrado campeón de América. El darsenero ganó la ida de local por 2-1, pero en la vuelta los ecuatorianos le propinaron un recordado 7-0 que cortó el sueño uruguayo.

Defensor Sporting 2014

Defensor Sporting, Libertadores 2014

El último equipo menor que se había metido entre los cuatro mejores de América era Defensor Sporting, en la Copa Libertadores 2014. El violeta venía de ser subcampeón uruguayo en la temporada 2012-2013 y tenía jugadores de la talla de Martín Campaña, Andrés Fleurquin, Nicolás Olivera y Giorgian de Arrascaeta.

Dirigido por Fernando Curutchet, Defensor salió primero en un grupo que compartía con Cruzeiro, Universidad de Chile y Real Garcilaso perdiendo solo un partido. En octavos de final se enfrentó a The Strongest, al que le remontó un 2-0 recibido en la altura de La Paz y lo venció por penales en el Franzini.

En cuartos el rival fue Atlético Nacional, equipo que meses después llegó a la final de la Copa Sudamericana. El violeta tuvo uno de los mejores partidos de su historia en Medellín, con una victoria 2-0 que luego remató en el Centenario con un 1-0 que lo metió en semis.

Con un receso por el Mundial 2014 en el medio, el violeta debió enfrentarse a Nacional de Paraguay por un pase en la final. En la ida perdió 2-0 de visita, y en el Centenario asedió durante todo el partido a su rival, pero no pudo pasar del 1-0. Ningún equipo chico estuvo tan cerca.

Montevideo City Torque, el equipo con mejores números

Gastón Britos / FocoUy

La campaña de Montevideo City Torque hacia las semifinales de la Copa Sudamericana también es histórica por la forma en la que llegó hasta ese punto.

Desde que eliminó a Racing en la fase previa (victoria 1-0), el ciudadano logró grandes resultados. Pasó primero en la fase de grupos con 13 puntos, con cuatro victorias, un empate y una derrota. Venció a Gremio en Montevideo y le sacó un empate en Brasil, y solo perdió ante Deportivo Riestra de visitante.

A esto se suma que le ganó los dos partidos a Tigre en octavos de final (1-0 de visitante y 2-1 de local), y recién perdió su segundo partido ante Cienciano en la altura de Cusco, para luego dar vuelta la serie este jueves.

Son ocho victorias, un empate y dos derrotas en 11 partidos. Si se lo traduce en puntos (25 en un total de 33), los dirigidos por Marcelo Méndez llegaron a semis con un porcentaje del 75,7% de las unidades posibles, y un 72% de los partidos ganados.

Aún perdiendo sus dos partidos contra el Mineiro, Torque ya superaría en porcentaje las campañas de Danubio y Defensor Sporting, y quedaría solo un poco por debajo de River con cinco partidos más jugados (terminaría con un 64,1%).

Durante el trayecto anotó 18 goles y recibió 8, lo que ya lo convierte en el equipo más goleador de los cuatro junto con River Plate en 2009.

La comparación de los cuatro equipos:

EQUIPO (AÑO) PARTIDOS VICTORIAS EMPATES DERROTAS PORCENTAJE (EN PUNTOS) GOLES A FAVOR Y EN CONTRA Danubio (Copa Libertadores 1989) 12 6 2 4 55,5%* 14 goles a favor (GF)/ 15 goles en contra (GC) River Plate (Copa Sudamericana 2009) 8 5 1 2 66,6% 18 GF/ 18 GC Defensor Sporting (Libertadores 2014) 12 7 2 3 63,8% 17 GF/ 9 GC Montevideo City Torque (Sudamericana 2026) 11 8 1 2 75,7% 18 GF/ 8 GC

* En esa temporada se seguían dando dos puntos por las victorias, pero se realizó el porcentaje con tres puntos por partido ganado para emparejar con el resto de los equipos