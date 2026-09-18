¿Cuándo juega Montevideo City Torque ante Atlético Mineiro las semifinales de la Copa Sudamericana y por qué es un rival especial para Marcelo Méndez?

Montevideo City Torque goleó este jueves 3-0 a Cienciano, dio vuelta la serie tras perder 2-0 en la ida y logró una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

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Si bien aún las semifinales no están formalmente fijadas por Conmebol, las fechas previstas para la disputa de esta instancia están marcadas para el 13 y 16 de octubre en la ida y para el 20 y 23 de octubre en la revancha.

Medios argentinos, especulan con que Boca Juniors jugará el 13 y el 20 de octubre contra Vasco da Gama.

Por lo tanto es probable que City Torque juegue el miércoles 14 la ida, como visitante, y que defina como local el 21 de octubre.

Montevideo City Torque 3-0 Cienciano por la Copa Sudamericana: los celestes revirtieron la serie, hicieron historia y son semifinalistas

Los impactantes números de Marcelo Méndez como entrenador de Montevideo City Torque

City Torque definirá de local porque fue el tercer mejor primero mientras que Mineiro fue el séptimo.

Atlético Mineiro es un rival muy especial para el entrenador Marcelo Méndez porque es el primer rival extranjero contra el que se enfrentó en su carrera como entrenador.

El 5 de febrero de 2019 lo enfrentó en la primera ronda de la Copa Libertadores, en lo que fue su debut con Danubio, el segundo cuadro que dirigió tras iniciar su trayectoria como DT en Progreso.

Ese partido, que se jugó en el estadio Luis Franzini, terminó 2-2 y para Danubio marcaron Federico Rodríguez y Sergio Felipe.

Para Mineiro lo hicieron Ricardo Oliveira y Patric.

En la revancha, jugada el 12 de febrero en el Raimundo Sampaio, Mineiro ganó 3-2 con un gol de Luan y dos de Ricardo Oliveira.

Luego Danubio ensayó una gran reacción y acortó distancias por intermedio de Carlos Grossmuler y Pablo Siles, pero no le alcanzó para clasificar.