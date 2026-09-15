Los impactantes números de Marcelo Méndez como entrenador de Montevideo City Torque

Una vez más Marcelo Méndez vuelve a ser gran protagonista en el fútbol uruguayo. Montevideo City Torque quedó como único líder del Torneo Clausura, avanzó en la Tabla Anual y, además, es el único representante del balompié nacional en la arena internacional.

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Los ciudadanos le ganaron el lunes 3-1 a Liverpool , que llegaba como puntero, con pasmosa autoridad teniendo en cuenta que Méndez alineó un equipo completamente alternativo y solo dispuso de ocho jugadores en el banco de suplentes.

El DT cuidó a los titulares que el jueves de la semana pasada hicieron un gran desgaste en la altura de Cusco donde perdieron 2-0 por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La revancha se jugará este jueves desde la hora 21.30 en el Estadio Centenario.

La foto de Marcelo Méndez, técnico de Montevideo City Torque, que se hizo viral por la altura de Cusco en la derrota con Cienciano por Copa Sudamericana

Cienciano 2-0 Montevideo City Torque por Copa Sudamericana: los uruguayos sufrieron la altura en la ida de los cuartos de final, pero la serie quedó abierta

Méndez llegó a City Torque a mediados de 2025 luego de que se diera por finalizado el ciclo del argentino Martín Cicotello.

Desde entonces, Méndez lleva dirigidos 53 partidos con 31 victorias, nueve empates y 13 derrotas.

El promedio de puntos ganados es abrumador: 64,1%.

En la Copa Sudamericana lleva ganados siete partidos con un empate, contra Gremio de visitante, y dos derrotas.

Los números en el Torneo Clausura

Condición Resultado Local Liverpool 3-1 Local Cerro Largo 2-1 Local Danubio 2-0 Visitante Defensor Sporting 3-1 Local Wanderers 5-1 Visitante Juventud 1-0

Los números en la Copa AUF Uruguay

Condición Resultado Local Danubio 2-0 Visitante Peñarol 0-1

Los números en la Copa Sudamericana

Condición Resulado Visitante Cienciano 0-2 Local Tigre 2-1 Visitante Tigre 1-0 Visitante Gremio 2-2 Local Deportivo Riestra 4-1 Local Palestino 1-0 Visitante Deportivo Riestra 1-2 Visitante Palestino 2-0 Local Gremio 1-0 Local Defensor Sporting 1-0

En el Torneo Intermedio fue cuarto en su grupo con 12 unidades, a tres del líder Wanderers.

En el Torneo Apertura, City Torque terminó sexto con 23 puntos producto de seis victorias, cinco empates y cuatro derrotas con 22 goles a favor y 16 en contra.