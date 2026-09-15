El fuerte accidente de la ciclista uruguaya Mariana García Britos que no le permitió terminar la contrarreloj en ciclismo de los Juegos Odesur: mirá el video

La ciclista uruguaya Mariana García Britos sufrió un fuerte accidente sobre la llegada de la prueba contrarreloj de ciclismo en los Juegos Odesur, por la que la debieron atender durante varios minutos tras caer pesadamente al suelo, cuando completaba la prueba que constaba de tres vueltas a un circuito de 12 km.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La pedalista venía terminando la prueba, pero se dio contra las vallas de seguridad de la llegada y cayó muy mal.

Según informaron fuentes del Comité Olímpico Uruguayo (COU) a Referí, se le practicaron distintos estudios que dieron todos bien.

Se le realizó una tomografía computada en su cabeza y una placa de codo, y en ambos casos, no hubo temas complicados para la uruguaya.

Gonzalo Gelini se lesionó y suma una nueva baja en Peñarol en un momento clave para los de Diego Aguirre

Una mala noticia para la selección uruguaya de Diego Forlán: Darwin Núñez no volverá a jugar con su club hasta el 9 de octubre, después de la fecha FIFA

A su vez, Mariana García Britos hizo saber que se encuentra mejor y que participará de la prueba de ruta el próximo viernes.

Florencia Revetria décima en la contrarreloj femenina

El inicio de las pruebas de ciclismo con la contrarreloj femenina se llevó a cabo este martes.

La ciclista uruguaya mejor ubicada uruguaya fue Florencia Revetria con un décimo puesto y un tiempo de 51.13.17, a 3.38.13 de la ganadora, la chilena Aranza Villalón.

Paraguay se quedó con la plata con Agua Espínola y Argentina con el bronce con Delfina Dibella.