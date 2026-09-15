Cómo es Surf City, el millonario proyecto de cinco fases que avanza en Latinoamérica

El Gobierno de Nayib Bukele impulsa en El Salvador Surf City , una iniciativa de alcance nacional que combina obras viales, servicios básicos, espacios recreativos y nuevos equipamientos para fortalecer el turismo en distintos puntos del litoral.

La intervención comenzó con especial intensidad en el departamento de La Libertad , donde se concentraron algunos de los trabajos más importantes para mejorar la conexión entre San Salvador y las playas, además de renovar sectores destinados al uso turístico.

El plan también se extendió hacia la zona oriental del país y, durante 2026, incorporó nuevas actuaciones vinculadas con el suministro eléctrico y la expansión de emprendimientos privados en el corredor costero.

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Entre las principales intervenciones se encuentra el Camino a Surf City , una vía de 6,5 kilómetros que conecta San Salvador con el litoral de La Libertad. El trazado fue acompañado por la renovación del malecón del Puerto de La Libertad y la construcción de Sunset Park , un parque recreativo ubicado frente al mar.

En la ruta del Litoral, Nayib Bukele anunció una inversión superior a US$203 millones para ampliar a cuatro carriles un tramo de 21 kilómetros. El proyecto contempla ciclovías, sistemas de drenaje, pasos peatonales y la construcción de 14 puentes.

Otro de los puntos incluidos en esa intervención reside en El Zonte, donde se proyectó un espacio de 15.000 metros cuadrados con centro comercial, estacionamiento, club de playa y una planta para el tratamiento de aguas residuales.

La iniciativa alcanzó además los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. En 2022, la entonces ministra de Turismo, Morena Valdez, anunció una asignación de US$100 millones para esa región, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó más tarde un financiamiento de US$106 millones destinado a ampliar y recuperar la actividad turística del este salvadoreño.

En ese sector se encuentra la conexión entre Punta Mango y El Cuco, cuyo primer tramo tiene una extensión de 13 kilómetros e incluye ciclovía, cableado subterráneo y miradores. La obra fue presupuestada en US$41 millones. Una segunda intervención prevé extender el recorrido otros 15 kilómetros hasta playa El Espino, con un monto anunciado de US$55 millones, según recopiló el periódicos Republica.

La expansión llegó también al abastecimiento energético. En julio de 2026, el vicepresidente Félix Ulloa inauguró la Subestación Eléctrica Surf City, una instalación destinada a elevar la capacidad de transmisión en el área costera y responder al incremento de la demanda.

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El crecimiento del corredor comenzó a reflejarse además en el sector privado. En junio de 2026, Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), informó que existía un portafolio de más de 70 iniciativas en desarrollo, entre ellas Plaza Espacio La Libertad, un complejo comercial con una inversión anunciada de US$15 millones.

A su vez, el director de Surf City, Alejo Campos, señaló en enero de 2026 que Punta Roca tendrá un centro de alto rendimiento, junto con nuevos establecimientos hoteleros, comercios y servicios médicos. La apertura del complejo deportivo está prevista entre fines de 2027 y comienzos de 2028.