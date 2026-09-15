No es Paraguay, Brasil ni Argentina: el país que dará vida al "titán" sudamericano de los centros comerciales

Cencosud invertirá US$28 millones en un nuevo centro comercial de Algarrobo , en la Región chilena de Valparaíso, que reunirá un supermercado Jumbo, una tienda Easy, restaurantes y otros locales de servicios.

La iniciativa tendrá una superficie edificada de 24.015 metros cuadrados sobre un terreno de casi 18.000 . La construcción estará adaptada a la pendiente del predio y contará con tres niveles y un altillo, según informó el periódico Perú Retail.com .

El desarrollo busca ampliar la oferta comercial de la comuna. El coloso estará ubicado en avenida Guillermo Mücke 699 , cerca de la actual sucursal de Líder Express.

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El supermercado Jumbo funcionará en el nivel superior, mientras que Easy ocupará los dos pisos inferiores del nuevo centro comercial de Cencosud. La tienda de mejoramiento del hogar incluirá un patio constructor y un espacio exterior destinado a jardinería.

El proyecto incorporará además 16 locales comerciales y restaurantes. Para atender el movimiento previsto, el complejo dispondrá de 533 estacionamientos para vehículos livianos, sectores destinados a camiones y 267 espacios para bicicletas.

La puesta en funcionamiento también demandará intervenciones sobre la circulación del sector. El 4 de febrero, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso aprobó el Informe de Mitigación de Impacto Vial correspondiente al emprendimiento.

El documento contempla 20 medidas, entre ellas mejoras de veredas y calzadas, modificaciones en intersecciones, pavimentación, nuevos cruces peatonales y trabajos sobre paradas de transporte público.

Una segunda etapa incluye la colocación de nueva señalización vertical, demarcación vial y el mejoramiento integral de dos paradas ubicadas en las proximidades del futuro establecimiento.

¿Cuándo comenzaría la construcción del nuevo centro comercial de Chile?

Peru-retail.com

Por el momento, Cencosud no estableció una fecha para el inicio de los trabajos. La compañía presentó una consulta ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para determinar si la iniciativa debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según Perú Retail.com, la firma considera que el proyecto no debería someterse obligatoriamente a ese procedimiento. Sin embargo, la decisión corresponde al organismo ambiental y deberá resolverse antes de avanzar hacia la construcción.