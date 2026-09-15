La cripta oculta bajo Montevideo: inaugurada hace más de un siglo, alberga a un Cristo de 1724

Ubicada debajo de la iglesia de San Francisco de Asís , en la Ciudad Vieja de Montevideo , la Cripta del Señor de la Paciencia se configura como uno de los espacios religiosos más significativos del casco histórico, aunque también, uno de los menos conocidos.

Construido como parte del templo e inaugurado a comienzos del siglo XX, el recinto se encuentra en Solís 1469 , en el subsuelo del templo franciscano.

La presencia de la imagen en la ciudad se remonta a 1724, cuando quedó vinculada a la vida religiosa de Montevideo.

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Con más de un siglo de vida, conserva una antigua imagen de Cristo conocida como Señor de la Paciencia y la Humildad , y cuya historia se remonta a los primeros tiempos de Montevideo .

¿Cómo es la cripta de 1900 oculta bajo las calles de Montevideo?

Cripta del Señor de la Paciencia

La Cripta del Señor de la Paciencia fue bendecida el 14 de diciembre de 1900 por monseñor Mariano Soler, entonces arzobispo de Montevideo. Desde ese momento, el subsuelo de la iglesia de San Francisco de Asís quedó destinado al culto del Señor de la Paciencia y la Humildad.

El acceso se encuentra dentro del recinto, donde funciona un espacio de culto alrededor de dicha escultura. La pieza representa a Jesús sentado y está elaborada en madera recubierta con yeso policromado.

Imagen de Cristo sentado en la Cripta del Señor de la Paciencia Conlacamara.com

El origen de la figura no está completamente determinado. El circuito de Turismo Patrimonio Religioso de Uruguay señala que, por sus características, podría haber sido realizada en las misiones jesuíticas. Otra hipótesis sostiene que su procedencia podría ser española.

Lo que se conoce es que la imagen está vinculada con Montevideo desde 1724. Una placa colocada en el recinto relaciona su presencia con la antigua capilla levantada por los jesuitas durante los primeros años de la ciudad.

A lo largo del siglo XX, el sitio también se convirtió en un espacio donde los visitantes dejaban constancia de sus pedidos y agradecimientos. Durante décadas, algunos fieles escribieron promesas, súplicas y mensajes directamente sobre las paredes.

La historia del lugar también quedó registrada en fotografías. El Centro de Fotografía de Montevideo conserva una imagen tomada alrededor de 1920, identificada como "Cripta del Señor de la Paciencia. Calle Cerrito", que permite observar cómo era este espacio subterráneo durante las primeras décadas del siglo XX.

¿Cómo visitar la Cripta del Señor de la Paciencia?

La Cripta del Señor de la Paciencia forma parte del Turismo Patrimonio Religioso de Uruguay y se puede visitar los viernes de 10 a 17, mientras que a las 16 se celebra la Eucaristía.

Durante los tours, los fieles y curiosos podrán recorrer íntegramente el espacio ubicado bajo uno de los templos históricos de la Ciudad Vieja y conocer una imagen religiosa vinculada con los primeros años de Montevideo.