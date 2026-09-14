Multas de tránsito en Montevideo: cuánto cuestan en setiembre y qué infracciones pueden superar los $ 67 mil

Las multas de tránsito que aplica la Intendencia de Montevideo (IM) pueden representar un golpe importante al bolsillo: con el valor de la Unidad Reajustable (UR) de setiembre de 2026, algunas infracciones específicas alcanzan los $ 67.927.
El valor de referencia de la UR es de $ 1.940,77, por lo que una infracción de 1 UR equivale actualmente a ese monto. Las multas expresadas en esta unidad se actualizan mensualmente.
Entre las infracciones específicas de Montevideo, la más costosa de las detalladas por la comuna es el transporte ilegal de pasajeros, sancionado con 35 UR, equivalentes a $ 67.926,95.
Otra multa elevada es la correspondiente a no reducir la velocidad ante una aglomeración de personas, que tiene un valor de 8 UR ($ 15.526,16). Circular por una ciclovía o bicisenda, en tanto, supone una sanción de 4 UR ($ 7.763,08).
Cuánto cuestan las multas por exceso de velocidad
El valor de las multas por exceso de velocidad depende de cuánto se supere el máximo permitido. Las sanciones van desde las 5 hasta las 15 UR.
Con el valor de referencia informado para setiembre, los montos quedan de la siguiente manera:
- Hasta 20 km/h por encima del límite: 5 UR, equivalentes a $ 9.703,85.
- Entre 21 y 30 km/h por encima: 8 UR, equivalentes a $ 15.526,16.
- Más de 31 km/h y hasta el doble menos uno del límite: 12 UR, equivalentes a $ 23.289,24.
- El doble o más del límite permitido: 15 UR, equivalentes a $ 29.111,55.
Además, no respetar un semáforo o un cartel de "Ceda el paso" tiene una multa de 6 UR, lo que actualmente equivale a $ 11.644,62.
Otras multas que aplica la Intendencia de Montevideo
Estacionar sobre una ciclovía o bicisenda, o hacerlo frente a un contenedor o sin dejar la distancia necesaria con este, cuesta 2 UR ($ 3.881,54). Estacionar un vehículo de gran porte durante la noche tiene una sanción de 1,5 UR ($ 2.911,16).
También se aplican multas de 1,5 UR ($ 2.911,16) por no reducir la velocidad al aproximarse a un cruce, entre otras infracciones; mientras que estacionar frente a una obra o hacerlo con el motor encendido supone una sanción de 0,6 UR ($ 1.164,46).
Qué multas tienen 30% de descuento
La normativa establece una bonificación del 30% por pronto pago para determinadas infracciones cuando se abonan dentro de los 30 días desde su carga en Sucive.
Sin embargo, el beneficio no se aplica a las multas por conducir sin licencia o con la licencia suspendida, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas —o negarse a las respectivas pruebas— ni a ninguna de las franjas de exceso de velocidad.