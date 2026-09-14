Multas de tránsito en Montevideo: cuánto cuestan en setiembre y qué infracciones pueden superar los $ 67 mil

Las multas de tránsito que aplica la Intendencia de Montevideo (IM) pueden representar un golpe importante al bolsillo: con el valor de la Unidad Reajustable (UR) de setiembre de 2026, algunas infracciones específicas alcanzan los $ 67.927 .

El valor de referencia de la UR es de $ 1.940,77 , por lo que una infracción de 1 UR equivale actualmente a ese monto. Las multas expresadas en esta unidad se actualizan mensualmente .

Entre las infracciones específicas de Montevideo, la más costosa de las detalladas por la comuna es el transporte ilegal de pasajeros , sancionado con 35 UR , equivalentes a $ 67.926,95 .

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Otra multa elevada es la correspondiente a no reducir la velocidad ante una aglomeración de personas , que tiene un valor de 8 UR ($ 15.526,16) . Circular por una ciclovía o bicisenda, en tanto, supone una sanción de 4 UR ($ 7.763,08) .

Cuánto cuestan las multas por exceso de velocidad

El valor de las multas por exceso de velocidad depende de cuánto se supere el máximo permitido. Las sanciones van desde las 5 hasta las 15 UR.

Con el valor de referencia informado para setiembre, los montos quedan de la siguiente manera:

Hasta 20 km/h por encima del límite: 5 UR, equivalentes a $ 9.703,85 .

5 UR, equivalentes a . Entre 21 y 30 km/h por encima: 8 UR, equivalentes a $ 15.526,16 .

8 UR, equivalentes a . Más de 31 km/h y hasta el doble menos uno del límite: 12 UR, equivalentes a $ 23.289,24 .

12 UR, equivalentes a . El doble o más del límite permitido: 15 UR, equivalentes a $ 29.111,55.

Además, no respetar un semáforo o un cartel de "Ceda el paso" tiene una multa de 6 UR, lo que actualmente equivale a $ 11.644,62.

Otras multas que aplica la Intendencia de Montevideo

Estacionar sobre una ciclovía o bicisenda, o hacerlo frente a un contenedor o sin dejar la distancia necesaria con este, cuesta 2 UR ($ 3.881,54). Estacionar un vehículo de gran porte durante la noche tiene una sanción de 1,5 UR ($ 2.911,16).

También se aplican multas de 1,5 UR ($ 2.911,16) por no reducir la velocidad al aproximarse a un cruce, entre otras infracciones; mientras que estacionar frente a una obra o hacerlo con el motor encendido supone una sanción de 0,6 UR ($ 1.164,46).

Qué multas tienen 30% de descuento

La normativa establece una bonificación del 30% por pronto pago para determinadas infracciones cuando se abonan dentro de los 30 días desde su carga en Sucive.

Sin embargo, el beneficio no se aplica a las multas por conducir sin licencia o con la licencia suspendida, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas —o negarse a las respectivas pruebas— ni a ninguna de las franjas de exceso de velocidad.