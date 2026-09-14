Llamado laboral del Migración ofrece 56 puestos con sueldos de $ 42 mil: requisitos y cómo postularse

El Ministerio del Interior abrirá un nuevo llamado laboral para cubrir 56 puestos de administrativo zafral en la Dirección Nacional de Migración (DNM), con una remuneración nominal de $ 41.969 por 30 horas semanales .

Las inscripciones comenzarán el jueves 17 de setiembre de 2026 y permanecerán abiertas hasta el lunes 5 de octubre inclusive .

Los cargos se distribuirán en ocho inspectorías de Migración del interior del país y uno de los requisitos para postularse es tener primer año de Bachillerato completo .

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Colonia: 11 puestos

11 puestos Fray Bentos: 9

9 Paysandú: 9

9 Maldonado: 8

8 Salto: 5

5 Chuy: 5

5 Rivera: 5

5 Río Branco: 4

Los contratos tendrán una duración de 120 días. De las personas seleccionadas, 26 comenzarán a trabajar el 1° de diciembre de 2026 y las otras 30 lo harán el 1° de enero de 2027.

Los funcionarios realizarán tareas administrativas vinculadas al ingreso y carga de datos en los sistemas informáticos, además de atención al público en puentes internacionales, puertos, inspectorías y pasos de frontera.

Cuáles son los requisitos para el llamado del Ministerio del Interior

Para presentarse al llamado, los interesados deberán cumplir tres requisitos excluyentes: tener entre 18 y 45 años al cierre de las inscripciones; contar con primer año de Bachillerato o primer año de Educación Media Superior aprobado, tanto de Secundaria como su equivalente de UTU; y residir a no más de 30 kilómetros de la inspectoría para la que se postulen.

También se valorará contar con más años de Bachillerato aprobados, título terciario en Administración, cursos de atención al público y formación como operador PC u ofimática, incluyendo conocimientos de Word, Excel y correo electrónico.

Además, será valorada la experiencia comprobable durante una zafra completa en el período 2025-2026. Quienes hayan trabajado como zafrales durante las últimas dos temporadas pasarán directamente a la etapa de presentación de documentación.

Qué tareas deberán realizar los seleccionados

Entre las principales funciones previstas están el registro, actualización y archivo de documentos y datos; la recepción y verificación de documentación; la digitalización y sistematización de información; y la atención a la ciudadanía de manera presencial, telefónica o por correo electrónico.

También podrán recibir otras tareas relacionadas con el cargo que sean asignadas por sus superiores.

Cómo anotarse al llamado del Ministerio del Interior

La inscripción será por Internet y estará habilitada desde el jueves 17 de setiembre hasta el lunes 5 de octubre de 2026.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción del Ministerio del Interior y seleccionar la inspectoría en la que desean trabajar. Una vez terminado el proceso, recibirán una constancia con un número de identificación único, que deberán conservar para las siguientes etapas del concurso.

Las bases completas del concurso también están disponibles en Uruguay Concursa.