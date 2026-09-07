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ASSE abrió cuatro llamados laborales con sueldos de hasta $ 218.909: cargos, requisitos y cómo postularse

Las inscripciones para estos llamados laborales comenzaron este lunes 7 de setiembre y permanecerán abiertas hasta el 21 de setiembre

7 de septiembre de 2026 13:42 hs
Fachada, sede ASSE
Foto: Leonardo Carreño

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) abrió cuatro llamados laborales para fortalecer su área informática, con remuneraciones que llegan hasta los $ 218.909.

Los llamados buscan conformar registros de aspirantes y listas de prelación para desempeñar funciones como Senior de Datos, Arquitecto/a de Sistemas, Administrador/a de Bases de Datos y Analista de Datos. Para este último perfil está prevista la cobertura de dos puestos.

Las inscripciones comenzaron este lunes 7 de setiembre y permanecerán abiertas hasta el 21 de setiembre de 2026 a la hora 14:30.

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Los profesionales seleccionados trabajarán en áreas vinculadas a gestión y análisis de información, administración de bases de datos, interoperabilidad, integración de sistemas y desarrollo de soluciones tecnológicas.

Cuánto pagan los llamados laborales de ASSE

Para los cargos de Senior de Datos, Arquitecto/a de Sistemas y Administrador/a de Bases de Datos, la remuneración prevista se ubica entre $ 182.424 y $ 218.909.

En el caso de Analista de Datos, para el que se cubrirán dos puestos, el salario establecido se encuentra entre $ 132.672 y $ 159.207.

Los requisitos de formación y experiencia varían según el cargo. Los llamados contemplan titulaciones universitarias y estudios avanzados en informática, computación, sistemas, tecnologías de la información, datos y otras áreas relacionadas, además de experiencia específica para cada perfil.

La selección se realizará mediante una evaluación de méritos y antecedentes. Entre otros aspectos, ASSE tendrá en cuenta la escolaridad, capacitación complementaria, experiencia, antigüedad en la función y desempeño acreditado.

Los registros de aspirantes tendrán una vigencia de tres años, mientras que las eventuales contrataciones serán provisorias durante 18 meses y estarán sujetas a evaluación.

Cómo anotarse a los llamados de ASSE

El período de inscripción se extenderá hasta el lunes 21 de setiembre a las 14:30. Los interesados deberán primero postularse a través de Uruguay Concursa y posteriormente presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de cada llamado.

La documentación podrá enviarse por correo electrónico, exclusivamente en formato PDF y con un máximo de 5 MB por mensaje, a [email protected].

También podrá entregarse presencialmente en la Oficina de Recursos Humanos de ASSE Central, ubicada en avenida Dr. Luis Alberto de Herrera 3326, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:30.

Entre la documentación general requerida se encuentra la constancia de postulación de Uruguay Concursa, cédula de identidad vigente, credencial cívica y el formulario de presentación a llamados a concurso de ASSE.

Los cuatro concursos publicados son Senior de Datos (N.º 7875/2026), Arquitecto/a de Sistemas (N.º 7874/2026), Administrador/a de Bases de Datos (N.º 7872/2026) y Analista de Datos (N.º 7873/2026).

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