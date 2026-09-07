Operación Anastasia: incautaron medicamentos para adelgazar y anabólicos que ingresaban ilegalmente a Uruguay

La Policía incautó en Rivera medicamentos, anabólicos, vitaminas y suplementos deportivos que habían ingresado ilegalmente al país y eran comercializados a través de redes sociales y enviados a distintos departamentos de Uruguay .

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El procedimiento, denominado Operación Anastasia , terminó con tres personas detenidas: dos hombres de 30 y 33 años y una mujer de 26 , informó este lunes el Ministerio del Interior.

La investigación fue desarrollada por la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) , en coordinación con la Fiscalía Semiespecializada de 3° Turno de Rivera y la Dirección Nacional de Aduanas.

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El objetivo era identificar y desarticular a un grupo que se dedicaría al ingreso y comercialización ilegal de medicamentos , que eran ofrecidos principalmente a través de redes sociales.

Medicamentos para adelgazar sin autorización del MSP

Tras realizar tareas de vigilancia e inteligencia, los investigadores lograron determinar cómo funcionaba la operativa e interceptaron un vehículo en el que viajaban dos de los indagados, que fueron detenidos.

Posteriormente, la Policía allanó una vivienda, donde detuvo a una tercera persona e incautó parte de la mercadería.

Entre los productos encontrados había fármacos anabólicos, vitaminas, suplementos de uso deportivo y medicamentos de uso controlado.

Según informó el Ministerio del Interior, parte de los medicamentos requieren condiciones especiales de conservación y, en determinados casos, cadena de frío.

La investigación estableció además que algunos de estos productos eran ofrecidos para tratamientos de adelgazamiento y no contaban con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Salud Pública (MSP).

De Paraguay a Uruguay a través de Brasil

De acuerdo con la investigación, la mercadería habría ingresado desde Paraguay hacia Brasil y posteriormente a Uruguay, sin pasar por los controles sanitarios correspondientes.

Una vez dentro del país, los medicamentos y suplementos eran enviados a distintos puntos de Uruguay en bodegas de ómnibus y camiones, para luego ser comercializados.

Los tres detenidos permanecen a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones del caso.