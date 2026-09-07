Ciclón y fuertes tormentas: Metsul advierte por un escenario de "alto riesgo de tiempo severo" que puede afectar a Uruguay

La segunda mitad de esta semana estará marcada por un escenario de fuerte inestabilidad en la región , con tormentas y la posible formación de un intenso ciclón extratropical que podría tener efectos en Uruguay , según las proyecciones difundidas por Metsul Meteorología .

La agencia brasileña advirtió que se aproxima una semana de “alto riesgo” y que el escenario se volverá especialmente adverso entre el viernes 11 y el sábado 12 de setiembre .

El Niño provoca un inusual fenómeno en el Pacífico: tres huracanes están activos al mismo tiempo y dos son categoría 4

Metsul advierte por un "corredor polar" que traerá sucesivas masas de aire frío a la región: qué puede pasar en Uruguay

Según Metsul, el viernes una zona de baja presión se intensificará sobre el noreste de Argentina y avanzará hacia Rio Grande do Sul, donde favorecerá el desarrollo de una “peligrosa línea de tormentas” . Posteriormente, el sistema podría transformarse en un ciclón extratropical frente a las costas de Rio Grande do Sul .

¿Qué puede pasar en Uruguay?

La proyección del modelo europeo ECMWF difundida por Metsul muestra que Uruguay queda comprendido dentro del área de precipitaciones asociada al sistema, con lluvias más significativas principalmente sobre el norte y noreste del país hacia el final del viernes y las primeras horas del sábado.

El mapa también muestra un profundo centro de baja presión sobre el Atlántico, al este de la región.

Metsul advierte que la segunda mitad de la semana presenta un “alto riesgo de tiempo severo”, con posibilidad de tormentas fuertes, lluvias intensas, abundante actividad eléctrica, viento y granizo en el sur de Brasil.

Las simulaciones incluso proyectan rachas cercanas o superiores a 100 km/h en la costa de Rio Grande do Sul, aunque la agencia aclaró que “el escenario del viento solo se definirá más en los próximos días”. Por el momento, esos valores de viento no constituyen un pronóstico para Uruguay, pero la ubicación y evolución del sistema hacen necesario seguir las próximas actualizaciones para determinar con mayor precisión qué impacto podría tener en el país.