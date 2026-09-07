Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
4°C
algo de nubes
Martes:
Mín 
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Ciclón y fuertes tormentas: Metsul advierte por un escenario de "alto riesgo de tiempo severo" que puede afectar a Uruguay

Según Metsul, una zona de baja presión avanzará hacia Rio Grande do Sul donde favorecerá el desarrollo de una “peligrosa línea de tormentas”

7 de septiembre de 2026 8:10 hs
metsul0709

La segunda mitad de esta semana estará marcada por un escenario de fuerte inestabilidad en la región, con tormentas y la posible formación de un intenso ciclón extratropical que podría tener efectos en Uruguay, según las proyecciones difundidas por Metsul Meteorología.

La agencia brasileña advirtió que se aproxima una semana de “alto riesgo” y que el escenario se volverá especialmente adverso entre el viernes 11 y el sábado 12 de setiembre.

Más noticias

Metsul advierte por un "corredor polar" que traerá sucesivas masas de aire frío a la región: qué puede pasar en Uruguay

El Niño provoca un inusual fenómeno en el Pacífico: tres huracanes están activos al mismo tiempo y dos son categoría 4

Según Metsul, el viernes una zona de baja presión se intensificará sobre el noreste de Argentina y avanzará hacia Rio Grande do Sul, donde favorecerá el desarrollo de una “peligrosa línea de tormentas”. Posteriormente, el sistema podría transformarse en un ciclón extratropical frente a las costas de Rio Grande do Sul.

¿Qué puede pasar en Uruguay?

La proyección del modelo europeo ECMWF difundida por Metsul muestra que Uruguay queda comprendido dentro del área de precipitaciones asociada al sistema, con lluvias más significativas principalmente sobre el norte y noreste del país hacia el final del viernes y las primeras horas del sábado.

El mapa también muestra un profundo centro de baja presión sobre el Atlántico, al este de la región.

Metsul advierte que la segunda mitad de la semana presenta un “alto riesgo de tiempo severo”, con posibilidad de tormentas fuertes, lluvias intensas, abundante actividad eléctrica, viento y granizo en el sur de Brasil.

Las simulaciones incluso proyectan rachas cercanas o superiores a 100 km/h en la costa de Rio Grande do Sul, aunque la agencia aclaró que “el escenario del viento solo se definirá más en los próximos días”. Por el momento, esos valores de viento no constituyen un pronóstico para Uruguay, pero la ubicación y evolución del sistema hacen necesario seguir las próximas actualizaciones para determinar con mayor precisión qué impacto podría tener en el país.

Las más leídas

El insólito cruce que se dio en Brasil: el pechazo de un árbitro a Agustín Canobbio del que hablan diarios de España y Portugal; mirá el video

La prensa española se centra en la figura de Federico Valverde y su papel para enfrentar a Inter en el regreso de Real Madrid a la Champions League

Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el empate de Nacional con Juventud

Delgado en Masoller: gobierno de Orsi "no tiene rumbo y liderazgo, se dedica a mirar para atrás" y "la gente empieza a resignarse"

Temas

Metsul Uruguay tormentas

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos