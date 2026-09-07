Sebastián Coates fue sustituido por un "problema" físico y el entrenador Daniel Carreño dio los primeros detalles de lo que le pasó al capitán de Nacional

El cambio de Sebastián Coates en el entretiempo del partido Nacional vs Juventud, que terminó con empate 2-2, llamó la atención en el Gran Parque Central, donde los tricolores cedieron los primeros puntos en el ciclo del entrenador Daniel Carreño tras sus tres primeras victorias.

Tras comenzar como titular, el capitán tricolor fue reemplazado luego de los primeros 45 minutos y en su lugar ingresó Agustín Rogel, quien lo sustituyó para la segunda mitad.

Una vez finalizado el partido, Carreño fue consultado por lo que le había pasado a Coates y el entrenador dijo lo que sabía tras los primeros contactos en el vestuario.

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Además, Carreño hizo una primera estimación del tiempo que puede estar afuera de las canchas.

“No he hablado con los médicos aún, pero tiene una semana de recuperación, vamos a ver si lo podemos recuperar", indicó.

Coates se resintió de una molestia que tiene en su rodilla desde hace ya un tiempo y que este domingo a partir de los 30 minutos comenzó a causarle dolor, lo que llevó a avisarle al cuerpo técnico que no estaba bien, para luego pedir el cambio en los vestuarios.

La "tensión" del equipo

"Tenemos que encontrar soluciones si es que queremos progresar", dijo Carreño en una conferencia de prensa en la que habló de la mucha tensión con la que juega su equipo, luego de que se les escapara el triunfo ante Juventud, tras remontar y ponerse 2-1, y recibir el empate 2-2 en la última jugada.

"Más allá de que el partido fue parejo, ellos mejor con la pelota, nosotros con mucho entusiasmo y fuerza, en el primer tiempo fuimos dominados, tuvimos dos o tres jugadas de peligro que las supimos solucionar y cuando nos pusimos en ventaja son detalles que nos están faltando", analizó en una primera y rápida lectura del empate que deja a Nacional otra vez comprometido en las tablas de posiciones en su aspiración final de poder revalidar el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya.

"Sin pelota estamos marcando mal y con pelota estamos jugando muy apurados. Empezamos a trabajar el sin pelota: cubrir mejor los espacios, lograr que el equipo juegue más en bloque, que los defensas salieran más a tomar a los volantes ofensivos y delanteros de ellos porque con los pases nos estaban haciendo daño y con pelota tenerla más y jugar con más tranquilidad porque estamos jugando con mucha tensión", confesó Carreño.

Rodrigo Bengua y Daniel Carreño Foto: Gastón Britos/Focouy

"Recibimos un gol tan temprano en una jugada larga y nos cambió un poco el partido, pero teníamos que solucionar. En el partido anterior nos puso en una situación cómoda el gol, ahora en una incómoda y tenemos que solucionarlo, en tensión y con el poco margen de error que tenemos lo cual no nos está viniendo bien", reflexionó Carreño en declaraciones al canal oficial del partido.

"Desde el punto de vista individual los cambios rindieron todos, estamos en la búsqueda, no es fácil, lo vamos a intentar, todos los partidos van a ser de este tenor, de jugar con una tensión grande y con poco margen de error para fallar".

Pocos minutos después compareció en conferencia de prensa donde sus primeras palabras fueron: "Preocupación" y "frustración", a lo que añadió una breve explicación: "Se nos escapó el triunfo en detalles".

Luciano Boggio, Emiliano Ancheta y Francisco Calvo Foto: Enzo Santos/Focouy

"El equipo no se soltó, por supuesto que no", reconoció Carreño.

"No tenemos margen de error, estamos lejos en las tablas, estamos en un Clausura sin margen de error, uno trata de descontracturar, de darles herramientas para que jueguen más sueltos, pero todos los partidos van a ser con esta tensión, no es fácil encontrar una respuesta rápida; vamos buscando la vuelta con los jugadores", expresó el entrenador.

"Sobre la actitud no tengo nada que decir, a veces lo anímico se ve cuando uno está mejor, pero no podemos sacarnos la tensión, ese puñal por detrás que nos está molestado porque el margen de error es muy corto, es preocupante. Pero el equipo ha encontrado respuestas, en algunos aspectos tenemos confianza de que las cosas van a mejorar. Esta va a ser la primera vez que tendremos una semana de trabajo para trabajar en lo táctico y encontrarle soluciones al equipo", admitió.