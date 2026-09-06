La confesión de Daniel Carreño tras el empate de Nacional ante Juventud: "No podemos sacarnos la tensión"

El DT lamentó el empate que Juventud logró en el penúltimo minuto del tiempo agregado: "Fue un detalle, un detalle".

"Más allá de que el partido fue parejo , ellos mejor con la pelota, nosotros con mucho entusiasmo y fuerza, en el primer tiempo fuimos dominados, tuvimos dos o tres jugadas de peligro que las supimos solucionar y cuando nos pusimos en ventaja son detalles que nos están faltando", analizó en una primera y rápida lectura del empate que deja a Nacional otra vez comprometido en las tablas de posiciones en su aspiración final de poder revalidar el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya.

"Sin pelota estamos marcando mal y con pelota estamos jugando muy apurados. Empezamos a trabajar el sin pelota: cubrir mejor los espacios, lograr que el equipo juegue más en bloque, que los defensas salieran más a tomar a los volantes ofensivos y delanteros de ellos porque con los pases nos estaban haciendo daño y con pelota tenerla más y jugar con más tranquilidad porque estamos jugando con mucha tensión" , confesó Carreño.

Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el empate de Nacional con Juventud

Nacional 2-2 Juventud: el tricolor dejó increíblemente dos puntos por el camino cuando tenía el triunfo en sus manos

"Recibimos un gol tan temprano en una jugada larga y nos cambió un poco el partido, pero teníamos que solucionar. En el partido anterior nos puso en una situación cómoda el gol, ahora en una incómoda y tenemos que solucionarlo, en tensión y con el poco margen de error que tenemos lo cual no nos está viniendo bien", reflexionó Carreño en declaraciones al canal oficial del partido.

"Desde el punto de vista individual los cambios rindieron todos, estamos en la búsqueda, no es fácil, lo vamos a intentar, todos los partidos van a ser de este tenor, de jugar con una tensión grande y con poco margen de error para fallar".

Pocos minutos después compareció en conferencia de prensa donde sus primeras palabras fueron: "Preocupación" y "frustración", a lo que añadió una breve explicación: "Se nos escapó el triunfo en detalles".

"El equipo no se soltó, por supuesto que no", reconoció Carreño.

"No tenemos margen de error, estamos lejos en las tablas, estamos en un Clausura sin margen de error, uno trata de descontracturar, de darles herramientas para que jueguen más sueltos, pero todos los partidos van a ser con esta tensión, no es fácil encontrar una respuesta rápida; vamos buscando la vuelta con los jugadores", expresó el entrenador.

"Sobre la actitud no tengo nada que decir, a veces lo anímico se ve cuando uno está mejor, pero no podemos sacarnos la tensión, ese puñal por detrás que nos está molestado porque el margen de error es muy corto, es preocupante. Pero el equipo ha encontrado respuestas, en algunos aspectos tenemos confianza de que las cosas van a mejorar. Esta va a ser la primera vez que tendremos una semana de trabajo para trabajar en lo táctico y encontrarle soluciones al equipo", admitió.

Sobre el ingreso de Agustín Dos Santos y la razón por la que no entró Rubén Botta, Carreño dijo: "Cuando jugamos con tres volantes, Dos Santos se ubica mejor y nos podía dar ese juego. Botta como enganche atrás del punta, la duda la tuvimos permanente hasta que al final me decidí".

El ingreso de Rodrigo Martínez, para el segundo tiempo, fue un cambio "táctico" según Carreño. "Fue para jugar uno contra uno, Juan Cruz (De los Santos) no fue que no entendió, pero no fue un desahogo con su bailecito para abrir la cancha que era lo que precisábamos".

Ale Martínez no tuvo minutos, igual q botta m gustadarles chances pero teníamos q buscar otroa solución.

Carreño elogió el juego de Juventud: "Jugó muy bien Juventud, sobre todo con pelota, sin pelota y con pelota nosotros no jugamos bien, tratamos de tapar los espacios, adelantar cinco o seis metros la defensa, que los volantes no recibieran detrás de nuestros volantes, lo corregimos, pero faltó correr con balón, tenemos más triangulaciones, tener paciencia, tener una vuelta más, posesiones más largas que es lo que precisamos".

La lesión de Sebastián Coates

"Tiene un problema de rodilla no he hablado con los médicos aún, pero tiene una semana de recuperación, vamos a ver si lo podemos recuperar", indicó el entrenador de Nacional sobre el capitán Sebastián Coates.

"Tenemos que encontrar soluciones si es que queremos progresar", concluyó Carreño.