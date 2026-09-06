Nacional vs Juventud EN VIVO: gol de Lucas Rodríguez y el tricolor reacciona rápidamente forzando al error en la salida rival

Antecedentes entre Nacional vs Juventud

Ambos equipo se enfrentaron 32 veces a lo largo de su historia y todas fueron por el Campeonato Uruguayo que desde 2025 se llama Liga AUF Uruguaya.

Nacional ganó 22, Juventud 5 y empataron las 5 restantes.

La última vez que jugaron fue en el Intermedio 2026 y Nacional ganó 2-1. En el Apertura, en el Estadio Artigas de Las Piedras, Juventud se impuso 3-1.

En el Gran Parque Central se midieron 13 veces con 8 victorias de Nacional, 2 de Juventud y 3 empates. En el Apertura 2025, los pedrenses ganaron por última vez en feudo tricolor, 2-1.