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El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Nacional vs Juventud EN VIVO: gol de Lucas Rodríguez y el tricolor reacciona rápidamente forzando al error en la salida rival

Nacional recibe a Juventud este domingo en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura

6 de septiembre 2026 - 14:29hs
Tomás Viera

Tomás Viera

Foto: @Nacional

EN VIVO

Nacional y Juventud se enfrentan desde la hora 16.30 en el Gran Parque Central en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. Los tricolores llegan embalados porque ganaron el clásico en la cuarta etapa y porque entre semana también triunfaron por Copa AUF Uruguay.

Las estadísticas del partido

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Minuto 25: mal tiro libre de Martirena

Buena acción de Maxi Silvera que genera un tiro libre. Le pegó muy mal Martirena. El remate tuvo tres características como decían los viejos relatores: alto, lejos y afuera.

Minuto 17: Mejía vuelve a pasar el candado

Pelotazo largo, por bajo, para dejar a Larregui camino al gol. Remató cruzado a la entrada del área cuando lo encimó Calvo. Salvó Mejía, bien ubicado.

Minuto 14: Mejía salva el arco

Buen intento de afuera del área de Alejo Cruz, cruzado, seco, rasante, picoso, salva con manos firmes Manotas Mejía.

Minuto 8: Lucas Rodríguez empata para Nacional

Grave error en salida de Cecchini que pierde la pelota presionado, recupera Luquitas Rodríguez, traba, gana, engancha, gana, remata, se desvía en un rival, liga, y gol de Nacional. 1-1 contra Juventud. Rápida reacción de los tricolores tras entrar dormidos en defensa.

Minuto 5: amarilla a Kevin Rolón

Dura falta de Kevin Rolón sobre Martirena, amarilla, la primera del partido.

Minuto 2: golazo de Bruno Larregui

Pelota larga de Cecchini a espaldas de Coates, pica Bruno Larregui cortando en diagonal, enganche espectacular que desparrama a Francisco Calvo y definición de zurda, con toque corto y preciso, para vencer a Luis "Manotas" Mejía.

Minuto 0: comenzó el partido

Eso, que comenzó el partido.

Equipo arbitral para Nacional vs Juventud

Andrés Matonte será el juez central del partido con Pablo Llarena y Matías Rodríguez de asistentes y Marcio Sierra de cuarto árbitro. En el VAR estarán Andrés Cunha y Javier Irazoqui.

Tomás Viera en el calentamiento

Tomás Viera

Tomás Viera

Antecedentes entre Nacional vs Juventud

Ambos equipo se enfrentaron 32 veces a lo largo de su historia y todas fueron por el Campeonato Uruguayo que desde 2025 se llama Liga AUF Uruguaya.

Nacional ganó 22, Juventud 5 y empataron las 5 restantes.

La última vez que jugaron fue en el Intermedio 2026 y Nacional ganó 2-1. En el Apertura, en el Estadio Artigas de Las Piedras, Juventud se impuso 3-1.

En el Gran Parque Central se midieron 13 veces con 8 victorias de Nacional, 2 de Juventud y 3 empates. En el Apertura 2025, los pedrenses ganaron por última vez en feudo tricolor, 2-1.

Los resultados de la quinta fecha del Torneo Clausura

Mirá en esta nota cómo se viene desarrollando la quinta fecha. Central Español y Defensor Sporting empataron 1-1.

Varias tribunas agotadas

Nacional contabiliza 23 mil entradas vendidas y comunicó que la José María Delgado, Atilio García y el Codo están agotadas.

Así jugará Nacional vs Juventud

Daniel Carreño hace dos cambios con respecto al elenco que le ganó 1-0 a Peñarol el domingo pasado. Sale Maximiliano Gómez, lesionado, y toma su lugar Maximiliano Silvera. También sale Rodrigo Martínez y el que lo subroga es Juan Cruz De los Santos.

Así jugará Juventud vs Nacional

Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Emanuel Más, Kevin Rolón; Ramiro Peralta, Emanuel Cecchini, Leonel Roldán; Gastón Pereiro, Bruno Larregui y Alejo Cruz. Esta será la oncena titular de Juventud, ya confirmada por el Chapa Blanco.

Estos son los convocados de Juventud

Estos son los convocados de Nacional

Nacional jugará de camiseta celeste

Como ante River Plate el pasado jueves, Nacional jugará ante Juventud con casaca celeste.

A qué hora juegan Nacional vs Juventud y por dónde verlo

Mirá en esta nota los principales detalles para el partido de esta tarde.

Tabla de posiciones

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato en vivo, minuto a minuto, para el partido que jugarán Nacional y Juventud desde la hora 16.30.

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