Nacional y Juventud se enfrentan desde la hora 16.30 en el Gran Parque Central en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. Los tricolores llegan embalados porque ganaron el clásico en la cuarta etapa y porque entre semana también triunfaron por Copa AUF Uruguay.
Nacional vs Juventud EN VIVO: gol de Lucas Rodríguez y el tricolor reacciona rápidamente forzando al error en la salida rival
Nacional recibe a Juventud este domingo en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura