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Estremecedor accidente: un auto se partió al medio en la misma curva en la que murió Gonchi Rodríguez; el piloto se salvó por la nueva seguridad; mirá el video

Se trata de una de las curvas más peligrosas del mundo en el circuito Laguna Seca en Estados Unidos

6 de septiembre de 2026 13:11 hs

El emblemático autódromo de WeatherTech Raceway Laguna Seca de Estados Unidos volvió a ser escenario de un siniestro estremecedor durante una jornada de competición. El piloto Manuel Gil Del Real protagonizó un brutal accidente mientras transitaba por el emblemático Sacacorchos (Corkscrew), considerado a nivel internacional como uno de los sectores más desafiantes y peligrosos del automovilismo deportivo debido a su vertiginoso desnivel a ciegas, en el mismo escenario en el que en 1999 murió el piloto uruguayo Gonchi Rodríguez.

El 11 de setiembre de aquel año, Gonchi despistó en las pruebas de Indy Car en la misma curva Sacacorchos.

El incidente se desencadenó cuando el piloto perdió por completo el control de su Porsche al ingresar a la fatídica variante en bajada.

Se salvó gracias al

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Al salir de la trayectoria idónea y quedar sin adherencia, el vehículo se desvió a alta velocidad hacia un costado del trazado y atravesó de lleno la barrera de contención perimetral.

La magnitud del impacto provocó que el automóvil volcara de manera violenta sobre el terreno exterior y se destruyera violentamente hasta quedar literalmente partido a la mitad.

A pesar de lo impactante que resultaron las imágenes -con restos de la carrocería, fibra de carbono y componentes mecánicos esparcidos a lo largo de varios metros de la zona de protección-, las severas medidas de seguridad del coche de carreras y la celda de supervivencia cumplieron su función.

Manuel Gil Del Real logró salir del habitáculo destruido por sus propios medios y no sufrió heridas de gravedad, lo que fue calificado como un verdadero milagro por las autoridades de la prueba y los espectadores presentes.

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