El importante error de Dibu Martínez que le dio el 1-1 de Arsenal sobre su nuevo equipo, Chelsea, en la Premier League; mirá el video

El clásico londinense de la tercera fecha de la Premier League tuvo un arranque a pura intensidad en el Emirates Stadium. Emiliano "Dibu" Martínez , quien transita sus primeros compromisos bajo los tres palos de Chelsea tras su sonado traspaso, vivió un primer tiempo de contrastes y sensaciones cruzadas ante Arsenal, el vigente campeón.

Apenas iniciado el encuentro, el arquero argentino tuvo buenas intervenciones para salvar su arco.

Chelsea sorprendió y al minuto 1 con un gol de Morgan Rogers para ponerse 1-0 arriba.

Pero cuando iban 24 minutos, llegó el empate del marcador para los gunners tras un severo fallo en el cálculo del golero marplatense.

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En una jugada el delantero Kai Havertz se filtró por derecha y remató desde el borde del área, pero Dibu Martínez calculó mal la trayectoria de la pelota que -dicho sea de paso, iba muy bien ubicada- y falló en el manotazo.

La reacción de Dibu Martínez

A pesar del golpe inicial y la evidente responsabilidad en la ventaja del conjunto dirigido por Mikel Arteta, Dibu Martínez, arquero de la selección argentina reaccionó de inmediato con el temperamento que lo caracteriza.

A lo largo del desarrollo de la primera parte, el Dibu se rehizo con intervenciones clave y un par de tapadas providenciales frente a los atacantes rivales que mantuvieron a tiro a la visita.

El clásico de Londres de este domingo fue muy atractivo desde el principio al final por la tercera fecha de la Premier League.