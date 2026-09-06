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A qué hora juegan hoy Nacional vs Juventud por el Torneo Clausura y dónde verlo

Nacional llega a este compromiso con la necesidad de confirmar su buen momento; mirá hora y TV

6 de septiembre de 2026 5:00 hs
Tiziano Correa

Tiziano Correa

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional y Juventud de Las Piedras juegan en el Gran Parque Central, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo.

El equipo dirigido por Daniel Carreño buscará su tercera victoria consecutiva en el certamen para mantenerse en la pelea por el título, mientras que el conjunto pedrense llega con el objetivo de seguir sumando unidades en una destacada campaña.

¿Cuándo juegan Nacional vs Juventud?

El encuentro entre tricolores y pedrenses está fijado para este domingo 6 de setiembre. El escenario elegido para este cruce de la quinta jornada del Torneo Clausura es el estadio Gran Parque Central.

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¿A qué hora juegan Nacional vs Juventud?

El partido comenzará exactamente a las 16:30 (horario de Uruguay).

El equipo arbitral designado para impartir justicia en este encuentro está conformado por:

Árbitro central: Andrés Matonte.

Asistentes: Pablo Llarena y Matías Rodríguez.

Cuarto árbitro: Marcio Sierra.

VAR: Andrés Cunha.

¿Dónde ver en vivo Nacional vs Juventud?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Los detalles organizativos del evento son los siguientes:

Apertura de puertas: 14:30 horas.

Entradas para socios: Ingreso gratuito en todas las tribunas.

Entradas generales: Desde $250 (Abdón Porte) hasta $500 (José María Delgado).

Seguridad: El sistema de reconocimiento facial estará activo en la totalidad de los accesos.

Cómo llegan los equipos al duelo del domingo

Nacional llega a este compromiso con la necesidad de confirmar su buen momento y despejar algunas dudas en su oncena titular. Con la baja de Maximiliano Gómez, el cuerpo técnico evalúa variantes en el ataque, donde Tiziano Correa asoma como posible titular tras sus recientes goles. El tricolor suma 6 puntos en el Clausura y necesita ganar para no perder pisada en la Tabla Anual.

Por su parte, Juventud de Las Piedras llega con un buen presente deportivo. El equipo suma 7 unidades en el actual Torneo Clausura y buscará dar la sorpresa en La Blanqueada para seguir escalando posiciones en la clasificación general.

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