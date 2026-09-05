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Justicia imputó al conductor de la camioneta que generó un accidente con cinco muertos en Florida, entre ellos dos niños

Cuatro personas, entre ellas dos niños, murieron en el accidente a fines de marzo; un quinto ocupante murió meses después

5 de septiembre de 2026 15:32 hs
Accidente Florida
Foto: Policía Caminera

El conductor de la pick up de 48 años, que generó el accidente de tránsito en Florida en que murieron cinco personas, fue imputado por cinco delitos de homicidio a título de dolo eventual.

La defensa no se opuso a su formalización, aunque sí apelo la medida cautelar de cinco meses de prisión preventiva, según supo El Observador.

Mientras que el dolo directo es aquel "resultado que se quiso y se previó", el dolo eventual indica un "resultado que no se quiso" pero que se pudo prever.

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El caso se remonta al lunes 30 de marzo de este año, cuando por la noche el ahora imputado impactó desde atrás a un automóvil en el que se trasladaban las cinco personas.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta continuó su recorrido por la faja natural, derribó un alambrado e ingresó a un campo, donde se detuvo luego de avanzar unos 300 metros.

Quienes murieron en primera instancia fueron un niño de dos años, una niña de nueve, una mujer de 28 y un hombre de 32. Todos ellos iban en el mismo auto y fueron despedidos del vehículo tras el impacto.

El quinto ocupante de este auto era un hombre de 42 años que había sido trasladado con lesiones de extrema gravedad y riesgo de vida. Murió casi cuatro meses después del incidente.

El conductor de la pick up, en tanto, había resultado ileso. La prueba de espirometría realizada arrojó resultado negativo.

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