Tragedia en Florida: cinco personas murieron en un accidente de tránsito, entre ellas dos menores de edad

Cinco personas murieron este lunes a la noche en un accidente de tránsito registrado en la Ruta 56, en Florida.

Caminera señaló que el accidente se produjo sobre las nueve de la noche y cuando los dos vehículos, que circulaban de este a oeste, impactaron "por alcance", es decir, uno de ellos impactó en la parte trasera del otro.

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La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) dio a conocer en los últimos días el informe de siniestralidad vial de 2025 , que registró un aumento en la cantidad de muertes en accidentes de tránsito respecto a 2024.

En 2024 habían sido 434 los uruguayos muertos en accidentes de tránsito y en 2025 la cifra se ubicó en 471, es decir, casi 9% más fallecidos.

La cantidad de siniestros de tránsito registrados en 2025 también aumentó en comparación con el año anterior: fueron 4% más, pasando de 21.597 a 22.482.

De esta manera, Uruguay no ha logrado revertir la tendencia de muertes en siniestros viales y las cifras registradas se ubicaron por encima del objetivo trazado por las autoridades (que hubiese supuesto que 2025 cerrara con 402 muertes).

El informe de Unasev reconoce la problemática y advierte que 2025 fue el año en el que se registró la "mayor desviación" respecto a la meta planificada. Las muertes en accidentes estuvieron 17,2% por encima del objetivo del decenio para el año 2025.

Según Unasev, esto lleva a "redoblar esfuerzos y ajustar las estrategias de seguridad vial".