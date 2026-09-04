Ronald Araujo debutó como titular con Liverpool y jugó por primera vez como lateral derecho; fue de los mejores, y ganaron de visita por la Premier League

Ronald Araujo jugó un gran partido este viernes con Liverpool, con el que por primera vez fue titular y además, jugó como lateral derecho, ya que el técnico Andoni Iraola lo cambió de posición, en la victoria de visita por 2-0 ante Ipswich Town por la Premier League.

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El jugador de la selección uruguaya jugó los 90 minutos y fue uno de los mejores futbolistas de la cancha, según informan medios ingleses.

El uruguayo ganó sus seis duelos aéreos, un 100% y fue infranqueable por el lateral derecho y recorrió un total de 10,6 km en el compromiso.

A su vez, los números del zaguero mostraron al final del partido en Portman Road como visitantes, que fue el de mayor cantidad de despejes: 9. Su mayor marca de velocidad ante Ipswich Town fue de 28,6 km/h. Brindó un 84% de pases correctos (32 de 38).

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Por otro lado, tuvo 3 duelos terrestres ganados, 7 pases de ruptura de líneas y 2 regates exitosos.

Lo que dicen los medios partidarios de Liverpool y otros sobre Ronald Araujo

Los medios partidarios de Liverpool y otros medios, catalogaron muy bien el desempeño de Ronald Araujo ante Ipswich Town por la tercera fecha de la Premier League.

Según el medio partidario Liverpool.com. el uruguayo tuvo una nota de 7 sobre 10 y remarcó su firmeza defensiva al actuar prácticamente como un tercer marcador central cuando el rival atacaba. Destacaron que aporta un perfil mucho más conservador y sólido en el lateral en comparación con lo visto en las fechas anteriores, sofocando con éxito las llegadas del Ipswich en el segundo palo

Para Sports Illustrated, el suplemento deportivo del The New York Times su nota fue 7,7/10.

Calificó positivamente su primer partido desde el arranque. Señaló que, ante la solidez mostrada para cerrar su banda, la posición de lateral derecho bien podría convertirse en su lugar habitual en el esquema del equipo.

Según Live4Liverpool, Araujo fue calificado con una nota de 8 sobre 10.

El portal partidario no escatimó en elogios para la actuación del uruguayo con un resuelto "Wow", ubicándolo entre los rendimientos más destacados del encuentro.

De esta manera, Liverpool consiguió su primera victoria en el torneo -tras dos empates- y por primera vez en nueve partidos seguidos, mantuvo el 0 en el arco.