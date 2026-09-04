Incautación de droga en Artigas arrojada desde una avioneta: 300 kilos de cocaína, 100 de pasta base y siete detenidos

El Ministerio del Interior dio detalles de la operación que culminó con la incautación de 300 kilos de cocaína , 100 de pasta base y siete personas detenidas , luego de que una avioneta arrojara varios paquetes en Artigas.

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Pablo Lotito, director de Investigaciones de la Policía Nacional, sostuvo en conferencia de prensa que los involucrados en este caso forman una " estructura criminal muy importante y compleja", y que la investigación llevó "mucho tiempo".

El ministro del Interior, Carlos Negro, precisó que desde febrero se venía investigando a los integrantes de esta banda, con personal desplegado en Artigas y en Salto, a la espera de que recibieran el cargamento.

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Incautaron una "importante cantidad" de cocaína arrojada desde una avioneta en Artigas, anunció el ministro Negro

La droga, sostuvo Negro, tenía origen peruano , al menos según la investigación primaria sobre la sustancia.

Foto: Ministerio del Interior

En el mercado uruguayo el valor de lo incautado asciende a US$ 3 millones, pero en el europeo ese monto "se eleva muy por encima", superando los US$ 14 millones, agregó el ministro. "Estamos hablando de una cantidad de dosis que supera los dos millones en el consumo".

Uno de los detenidos es el líder de la organización, un hombre de 40 años que ya tenía antecedentes penales por delitos de drogas en 2019.

En ese entonces lo habían vinculado con una incautación de casi 800 kilos de cocaína en Ciudad de la Costa.

Además de los detenidos, hay una persona requerida.

Video: Ministerio del Interior

Todos los integrantes de la organización —sostuvo Lotito— son oriundos de Salto.

Además de la droga, la Policía incautó un arma, seis vehículos y "elementos de comunicaciones no tradicionales para este tipo de organización", dijo Lotito.