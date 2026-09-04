"La subsecretaria es mujer, si hubiera sido otro el caso capaz que lo resolvíamos de otra manera": la frase de Camy a Valverde tras polémica por Larrañaga

El senador del Partido Nacional Carlos Camy le reclamó en el Parlamento a la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, por sus recientes dichos en los que vinculó problemas de salud mental y suicidios en la Policía con la frase "hay orden de no aflojar" del exministro del Interior, hoy fallecido, Jorge Larrañaga .

" La subsecretaria es mujer , es una señora. Lo dejo por acá y en estos términos, porque si hubiera sido otro el caso, capaz que lo resolvíamos de otra manera ; porque a quien no está para defenderse, los defienden los amigos ", dijo el dirigente del sector Alianza Nacional , que había sido liderado por Larrañaga .

Las autoridades del Ministerio del Interior habían concurrido a la Comisión de Presupuesto por la Rendición de Cuentas, pero sobre el cierre de la sesión Camy aprovechó para dejar constancia de su molestia por las declaraciones de Valverde en una actividad por el Día del Comité de Base del Frente Amplio.

La subsecretaria de Interior se disculpó por dichos en los que vinculó problemas de salud mental y suicidios en la Policía a frase de Larrañaga sobre "no aflojar"

"Señor presidente, quiero dejar en claro algo. Lo hago con mucho respeto —con el que siempre me he manejado—, pero también con mucha contundencia y claridad, sobre todo cuando se pasan determinadas líneas ", inició Camy, según recoge la versión taquigráfica de la sesión del jueves, y fue interrumpido por el timbre del indicador de tiempo .

"Ya termino; seré breve", continuó el nacionalista. "Quiero aprovechar la presencia de las máximas jerarquías del ministerio", dijo y recordó las declaraciones de Valverde del martes 25 de agosto.

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y el ministro Carlos Negro durante una conferencia de prensa el domingo 28 de setiembre de 2025 por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero Foto: Diego Lafalche / FocoUy

Ese día, en uno de los comités de base que recorrió, la subsecretaria se refirió a la salud mental de los policías. "Con esa 'orden de no aflojar' del gobierno pasado tuvimos en la Policía suicidios, violencias institucionales, problemas de salud mental, consumo problemático de todo tipo de sustancias... Nos dejaron una Policía que está violentada institucionalmente y enferma y con problemas de salud mental graves”, dijo, según consignó Búsqueda días atrás. Poco después, Valverde pidió disculpas por sus dichos durante una entrevista con Lado B de TV Ciudad.

Pero Camy volvió sobre el tema y rechazó la vinculación que había hecho la subsecretaria.

"Esto no es así, como tengo como principio confiar en la buena fe de la gente, quiero pedirle expresamente que se disculpe en este tema. Esto sería como si yo dijera, que nunca lo dije, que la orden de que 'la batalla contra el narcotráfico está perdida' está siendo negativa para la Policía", dijo Camy en relación a los dichos del ministro del Interior, Carlos Negro, de febrero de 2025 (poco antes de asumir), cuando afirmó que la guerra contra el narcotráfico estaba "perdida".

Camy continuó sobre las declaraciones de Valverde. "Esta 'orden de no aflojar' —que hasta la pintó, sin que correspondiera, la Policía— fue lo que identificó a un hombre que, con honestidad y trabajo. Por lo menos, dedicó 14 meses de su vida a ejercer la función, y que hoy no está para defenderse", añadió. "Se faltó el respeto y yo espero las disculpas que corresponden en este tema", sentenció el nacionalista.

Luego fue la senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, quien hizo uso de la palabra. "Desde el oficialismo hemos tratado de mantener el clima en la comisión, más allá de reiterados cruces de algunos límites en el debate que, además, ingresan en aspectos personales", agregó la legisladora, entre otras puntualizaciones.

El ministro del Interior Carlos Negro, quien también estaba en la sala, hizo una aclaración. "Con el permiso de la mesa, hará uso de la palabra la señora subsecretaria quien, además, no necesita un hombre que la defienda. Por lo tanto, será ella quien le responda al senador", dijo el secretario de Estado.

Fue en ese momento que Valverde recordó que ya había pedido disculpas en TV Ciudad. "Como dije en algún medio público, mis palabras fueron sacadas de contexto y fragmentadas en esa nota. Yo no había dado nota; era un entorno de confianza en el que estaba hablando", dijo Valverde sobre sus dichos en la actividad del Frente Amplio.

"De todas formas, cuando mis palabras —porque eran mías— generan una molestia, un dolor, una ofensa en otras personas, pido disculpas. Lo dije en su momento en un medio porque tuve la oportunidad y, si es necesario, lo hago de nuevo acá", agregó la jerarca. "Pido disculpas porque si mis palabras –ya sea fragmentadas, completas o como vengan– a alguien le provocan dolor, molestia u ofensa, no tengo ningún problema: pido disculpas nuevamente", sentenció.

El senador blanco, quien había salido al cruce en defensa de Larrañaga, respondió que "s on de recibo las disculpas de la señora subsecretaria" y que de su parte el tema había concluido, para que luego el presidente de esta comisión la diera por concluida.