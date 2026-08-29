Negro respaldó a su subsecretaria tras polémica por frase de Larrañaga: "Seguramente sus palabras no fueron interpretadas debidamente"

El ministro del Interior Carlos Negro respaldó a su subsecretaria Gabriela Valverde , luego de declaraciones de la jerarca en que vinculó los problemas de salud mental y suicidios en la Policía Nacional a la frase del exministro Jorge Larrañaga sobre "no aflojar".

" Seguramente sus palabras no fueron interpretadas debidamente porque muy lejos está de la subsecretaria, como de este ministro, hacer alusión a personas que incluso están fallecidas", dijo Negro en referencia a Larrañaga , fallecido en 2021.

"Conozco, por supuesto, muy bien a la señora subsecretaria", agregó el ministro y resaltó la "preocupación y conocimiento" que tiene la jerarca sobre el ministerio. "Sé también cuál es su intención y la preocupación que tiene por todos los temas referidos a la salud mental , participando activamente en comisiones junto a la Policía por estas temáticas”, añadió Negro.

La subsecretaria de Interior se disculpó por dichos en los que vinculó problemas de salud mental y suicidios en la Policía a frase de Larrañaga sobre "no aflojar"

Consultado sobre que fueron expresiones fuertes, el ministro afirmó que eso "depende de la intencionalidad que se le quiera dar a las palabras" .

Un día antes, Valverde ya se había disculpado por los dichos que había pronunciado el Día del Comité de Base del Frente Amplio. "Ofrecer mis disculpas. Evidentemente no fue mi objetivo responsabilizar a ninguna persona sobre los suicidios y sobre la violencia institucional. Ni siquiera mencioné a nadie, pero entiendo que tanto el hijo de Jorge Larrañaga como los legisladores de su fuerza política se pudieron haber sentido dañados y lastimados. No tuve ni tengo la más mínima voluntad", dijo la subsecretaria del Interior en una entrevista en TV Ciudad.

El semanario Búsqueda había informado este jueves sobre las declaraciones de Valverde en un comité de base. "Con esa 'orden de no aflojar' del gobierno pasado tuvimos en la Policía suicidios, violencias institucionales, problemas de salud mental, consumo problemático de todo tipo de sustancias... Nos dejaron una Policía que está violentada institucionalmente y enferma, y con problemas de salud mental graves”, dijo Valverde, según consignó el citado medio.

La publicación de sus declaraciones generó reacciones de rechazo en la oposición, como la de los senadores Javier García y Andrés Ojeda. "No es mi estilo, me conocen muy bien. No el hijo de Jorge Larrañaga; pero Javier García, Andrés Ojeda también y estoy segura que saben que no es mi estilo. Nunca lo fue ni lo va a ser", sentenció la número dos del ministerio.