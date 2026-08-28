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El Observador / Fútbol / ARGENTINA

Se cayó el pase de Gonzalo Carneiro a Banfield por una razón bastante peculiar

Mirá por qué se cayó el pase de Gonzalo Carneiro a Banfield luego de que el domingo pasado se había alcanzado un acuerdo de palabra por un año y medio

28 de agosto de 2026 22:10 hs
Gonzalo Carneiro

Gonzalo Carneiro

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Gonzalo Carneiro no jugará en Banfield a pesar de que tenía todos los términos del contrato acordados para sumarse al equipo de la vecina orilla por un año y medio.

Según informó el periodista César Luis Merlo, experto en el mercado de pases del fútbol americano, tanto Carneiro como su representante Pablo Bentancur, estuvieron cinco días sin contestar los llamados de la dirigencia de Banfield.

Gonzalo Carneiro rescindió su contrato con Nacional, con una cláusula que multa a su representante si se va a Peñarol: desde su entorno no descartan el pase

Gonzalo Carneiro seguirá su carrera en el fútbol argentino y hará dupla de ataque con un exjugador de Peñarol

Carneiro tiene ahora chances de pasar a Independiente.

Cuando se firmó la rescisión se pactó una multa de US$ 200 mil para el caso de que el ex Defensor Sporting se fuera a Peñarol en este año.

Bentancur está en fluido contacto con el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio.

Este último presentó recientemente una jugosa oferta por Nahitan Nández.

Además, Peñarol contrató a mediados de año a Franco Romero y a comienzos de año a Abel Hernández y Facundo Batista, jugadores de Bentancur.

También vendió a Brian Barboza a Toluca. El juvenil es del mismo representante, al igual que Leandro Umpiérrez, jugador por el que Peñarol escucha ofertas.

Sin embargo, un dirigente de Peñarol dijo a Referí que por Carneiro no han existido contactos y que el período de pases está por vencer.

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Temas

Gonzalo Carneiro Banfield Nacional Peñarol

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