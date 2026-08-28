Se cayó el pase de Gonzalo Carneiro a Banfield por una razón bastante peculiar

Gonzalo Carneiro no jugará en Banfield a pesar de que tenía todos los términos del contrato acordados para sumarse al equipo de la vecina orilla por un año y medio.
Según informó el periodista César Luis Merlo, experto en el mercado de pases del fútbol americano, tanto Carneiro como su representante Pablo Bentancur, estuvieron cinco días sin contestar los llamados de la dirigencia de Banfield.
El acuerdo con Carneiro había sido informado el 23 de agosto.
El delantero de 30 años había rescindido su contrato con Nacional el 13 de agosto luego de ser separado del plantel por el entonces entrenador Jorge Bava.
Carneiro tiene ahora chances de pasar a Independiente.
Cuando se firmó la rescisión se pactó una multa de US$ 200 mil para el caso de que el ex Defensor Sporting se fuera a Peñarol en este año.
Bentancur está en fluido contacto con el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio.
Este último presentó recientemente una jugosa oferta por Nahitan Nández.
Además, Peñarol contrató a mediados de año a Franco Romero y a comienzos de año a Abel Hernández y Facundo Batista, jugadores de Bentancur.
También vendió a Brian Barboza a Toluca. El juvenil es del mismo representante, al igual que Leandro Umpiérrez, jugador por el que Peñarol escucha ofertas.
Sin embargo, un dirigente de Peñarol dijo a Referí que por Carneiro no han existido contactos y que el período de pases está por vencer.