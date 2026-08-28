¿Quién ganará el clásico Peñarol vs Nacional? Mirá lo que dijo la Inteligencia Artificial, que dio a su favorito y el pronóstico para el domingo

Peñarol vs Nacional , el clásico del fútbol uruguayo, tendrá una nueva edición este domingo cando ambos equipos se enfrenten a las 15:30 en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura

Ambos equipos llegan en diferentes momentos, con un conjunto aurinegro consolidado y en buen momento, y con el tricolor con la llegada de Daniel Carreño a la dirección técnica en busca de regularidad luego de un mal comienzo de temporada.

En la previa del duelo, Referí consultó a la Inteligencia Artificial (IA) de Grok con dos consultas: ¿Quién ganará el clásico Peñarol vs Nacional por el Torneo Clausura este domingo en el Campeón del Siglo? ¿Qué pronóstico hace?

“Peñarol parte como favorito para ganar el clásico este domingo 30 de agosto a las 15:30 en el Campeón del Siglo (localía aurinegra por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026)”, señaló Grok, la IA de la red social X.

Nacional 0-0 Albion por Copa AUF Uruguay: con gusto a poco, el tricolor empató con suplentes en la antesala del clásico

Diego Aguirre en conferencia de prensa antes del clásico Peñarol vs Nacional: los dos jugadores descartados, cómo lo impactó Gelini y su sentimiento para Ruben Rada

Contexto actual:

Peñarol lidera la Tabla Anual (alrededor de 47 puntos) y llega con mejor momento: 4 puntos en 2 partidos del Clausura (victoria 2-1 ante Central Español y empate 0-0 vs Deportivo Maldonado). Tiene figuras en buen nivel como Matías Arezo, Abel Hernández, Leonel Jaime y Javier Cabrera. La localía en el Campeón del Siglo pesa mucho.

Estadio Campeón del Siglo

Nacional está en crisis deportiva (3 puntos en 3 partidos del Clausura, con derrotas y una victoria ajustada). Está más abajo en la tabla y recién incorporó a Daniel Carreño como técnico para intentar enderezar el rumbo. Maxi Gómez es su principal referencia, junto a Luis Mejía, Sebastián Coates y Luciano Boggio.

El último enfrentamiento (Apertura 2026) lo ganó Peñarol 1-0 en el Gran Parque Central con gol de Arezo. Históricamente los clásicos son parejos e impredecibles (muchos empates), pero el presente favorece claramente al Carbonero.

Mi pronóstico: Victoria de Peñarol (más probable 1-0 o 2-1).

Razones principales: Mejor forma y posición en la tabla. Factor cancha y ambiente a favor. Nacional viene irregular y en proceso de transición con el nuevo DT.

Un empate tampoco sería sorpresa (es un clásico), pero veo más chances de triunfo aurinegro. Nacional puede complicar si Maxi Gómez aparece y el equipo se ordena defensivamente, pero hoy el Manya tiene más herramientas. Los clásicos no se predicen con certeza absoluta: cualquier detalle (tarjeta, error individual o momento de inspiración) puede cambiarlo todo. ¡Que gane el fútbol y disfruten el partido!".