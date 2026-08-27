Diego Aguirre en conferencia de prensa antes del clásico Peñarol vs Nacional: los dos jugadores descartados, cómo lo impactó Gelini y su sentimiento para Ruben Rada

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, habló este jueves en conferencia de prensa antes del clásico ante Nacional del próximo domingo a las 15:30 en el Campeón del Siglo.

“Está bien y está a la orden. Va a estar a la orden. Vamos a llegar con prácticamente todo el plantel”.

“Cada clásico es una historia. Nosotros venimos de ganar el último clásico, pero ya quedó atrás. Hay que ganar el próximo. Hoy lo tomamos como una buena oportunidad. Es un partido decisivo . Por más que sea un comienzo decisivo lo tomamos como un partido realmente importante porque en caso de ganarlo nos va a dejar muy bien posicionado para lo que resta hasta final de año. Sabemos que va a ser difícil, como todo clásico, y que nosotros estamos bien”.

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Peñarol: Diego Aguirre aseguró que ya tiene a "diez jugadores" de su equipo para enfrentar a Nacional en el clásico de este domingo

¿Pistas del sistema táctico, línea de tres o cuatro?

“Imposible, imposible (risas)”.

¿Qué juegue Martirena en Nacional cambia algo en su planteo?

“Nosotros respetamos a los rivales y consideramos las opciones que tiene, pero nos preocupamos en nuestro planteamiento, en nuestra forma de jugar, sabiendo que nos vamos a enfrentar a buenos jugadores, un buen equipo. Siempre un clásico es especial y tenemos que estar muy fuertes mentalmente para hacer un buen partido”.

Diego Aguirre Foto: Gastón Britos/Focouy

¿Qué partido espera, con un Nacional con cambios que está buscando el once titular y Peñarol puntero y en el Campeón del Siglo?

"Sí, pero es todo relativo. Eso yo no lo tomo en cuenta porque no necesariamente porque uno pueda estar mejor que el otro signifique demasiado. En el último clásico que jugamos el favorito de todos no éramos nosotros y terminamos ganando. Siento que eso no tiene ninguna trascendencia. Tenemos que hacer un buen partido, jugamos en casa, con nuestra gente, es verdad que eso influye, pero tenemos que estar muy bien porque va a ser un partido muy duro”.

Conoce a Daniel Carreño, ¿qué partido se imagina?

"Sí que conozco a Daniel Carreño desde hace mucho tiempo y tenemos una linda relación. Me imagino determinadas cosas que no sé si van a pasar. Nosotros planteamos lo nuestro y tenemos en consideración las posibilidades del rival que intentaremos contrarrestar. Pero me imagino un partido como todo clásico, muy disputado, no con mucho tiempo de juego real, sino con situaciones que hacen un partido trabado, con tensión, muy emocional el clásico. Y a veces eso hace que no se vean las mejores versiones futbolísticas de los equipos. Pero hay una prioridad de los dos equipos de ganar este partido”.

Diego Aguirre y Daniel Carreño Foto: Dante Fernández / FocoUy

Barbosa y Remedi jugaron los 90 minutos por Copa AUF Uruguay este martes, ¿eso los saca del equipo titular para el clásico?

"No, para nada, para nada. Los dos precisaban jugar porque por diferentes situaciones no tenían una continuidad y ritmo de juego que precisan, y entendimos que perfectamente podrían jugar porque hay cuatro días para el clásico y no los saca para nada”.

Leonel Jaime es muy joven y va a jugar su primer clásico, ¿piensa hablar con él en algo?

“Sí, Jaime es un jugador que nos ha sorprendido a todos y ha generado muchas cosas lindas, ilusión, en nosotros y en la gente, pero tampoco le vamos a cargar a él que tenga que resolver este partido. Ojalá que pueda aportar mucho como lo viene haciendo. Pero tenemos muy buenos jugadores en el equipo como para encontrar soluciones y buenos rendimientos. Ojalá que Jaime pueda hacer un buen partido. Y no sabes cómo juega Gelini (nueva incorporación que llego de Boca Juniors). Anda volando. Así que, quién te dice…"

Leonel Jaime Foto: Dante Fernández/Focouy

¿Cómo definiría a Jaime?

"Sorpresa total. El domingo, el domingo..."

¿Qué nos puede decir de Gelini?

"Un poco lo que ustedes han visto. Un jugador muy rápido, muy potente. Que a pesar de su juventud ya tiene cinco partidos en la Primera de Boca. Es un chico de 19, como Jaime, que viene saliendo muy bien, es una apuesta y tenemos buena información de él y estamos ilusionados con que nos pueda ayudar. Vamos a darle un tiempo y no darle la presión a él de nada. Me hubiera gustado mucho que jugara ayer, para conocerlo yo también, esa es la verdad, porque una cosa es ver videos. Va a ir al plantel, seguro".

Gonzalo Gelini Foto: Instagram @gonza.gelini

¿Quiénes están descartados?

"Nahuel Herrera, Jesús Trindade y creo que ninguno más. Jonathan (Rodríguez) no está descartado. Esos dos, estamos bien. Angulo tuvo un calambre pero va a estar a disposición".

El presidente Ignacio Ruglio dijo de tratar de abstraerse de que Peñarol llega como más favorito y del tema arbitral; ¿coincide en esos conceptos’

“Ninguno de los dos temas existen para mí. De los árbitros no hablo nada. Lo bueno es que no se hable ni antes ni después, que pasen desapercibidos sería buenísimo. Y después no tengo nada para decir de eso del favoritismo. Eso no tiene ningún sentido. Hay otras cosas en las que estamos trabajando para que el equipo pueda mostrar una buena versión y encontrar el partido que es el objetivo”.

¿Qué lo dejó preocupado del rendimiento del otro día, ante Deportivo Maldonado, de cara al clásico?

“Fue un partido puntual en el que el rival jugó muy bien. Nosotros de alguna manera ya estábamos con la cabeza en el clásico y eso se nota mucho a la hora de jugar. Nos sirvió pero ya lo dejamos atrás. Hay que mirar para adelante e ir por el objetivo que tenesmo que es ese lindo clásico que tenemos para jugar en nuestra casa. Estamos bien, con confianza de que lo podemos ganar, pero sabiendo que va a ser muy duro”

¿Qué tanto pensó en la altura del equipo para defender la pelota quieta?

"Es una de las cualidades importantes que tiene Nacional, pero tratamos de pensar en todo y buscar el mejor equipo, pensando en nosotros y en las virtudes del rival”.

Matías Arezo en el partido entre Deportivo Maldonado y Peñarol Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Venían de varias goleadas y el otro día no pudieron romper el cero, ¿cómo maneja eso para que Arezo y Abel Hernández intenten equilibrar las energías y no ofuscarse?

"Son partidos distintos. Tuvimos partidos muy buenos, otros no, pero acá es otra historia y seguramente los jugadores van a estar al máximo, desde todo punto de vista, pero sobre todo el mental, en la concentración y el foco en el partido, que hace que tengamos un buen potencial ofensivo. Más allá de que no tenga definido el equipo, son dos jugadores importantes”.

Viendo las posiciones de los dos clubes y la tabla, ¿es un clásico que puede llegar a marcar el campeonato?

“Todavía queda mucho. Tampoco se puede ser tan determinante con una opinión. Sí que si nosotros ganamos, nos deja muy bien. Pero no es nada porque el campeonato hoy no es solo entre los grandes, hay equipos que están muy fuertes, están compitiendo, están ahí en la Tabla Anual, el Clausura mismo. Entonces esto se va a definir, como siempre, en los últimos partidos. Ante un rival directo, poder ganarle sería muy importante, pero no hay nada que sea decisivo porque quedan 12 partidos más. Queda mucho por delante”.

¿Qué genera despedir a un hincha de Peñarol como Ruben Rada?

“Sí, en las redes, vi todo... Recuerdo de Ruben muy relacionado con Peñarol, siempre iba a la Olímpica. Un personaje del Uruguay pero muy aurinegro. Sentí mucho su ida, pero así es la vida. El mejor de los recuerdos para un gran músico, pero muy relacionado con Peñarol”.