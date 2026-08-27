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Peñarol: Diego Aguirre aseguró que ya tiene a "diez jugadores" de su equipo para enfrentar a Nacional en el clásico de este domingo

El entrenador aseguró que el partido contra City Torque por la Copa AUF Uruguay le sirvió para "ver a los jugadores que no tienen tanta oportunidad" y darles "ritmo de juego"

27 de agosto de 2026 7:37 hs
Diego Aguirre en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay 2026

Diego Aguirre en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay 2026

Foto: Enzo Santos / FocoUy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, aseguró que ya tiene a diez de los once jugadores que comenzarán el clásico ante Nacional del próximo domingo en el Estadio Campeón del Siglo, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura.

En una entrevista realizada con AUF TV tras la victoria 1-0 ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay, Aguirre afirmó que ya tiene la mira en el clásico del domingo y adelantó que ya tiene a gran parte de su once confirmado.

"Tengo diez jugadores, me falta uno para terminar de definir el equipo", expresó el DT, que remarcó que "hay uno ahí que todavía está en veremos".

Aguirre sostuvo que el partido contra Torque fue "extraño", y remarcó que la Copa Uruguay "es una competencia a la que hay que acostumbrarse en el medio del Campeonato Uruguayo".

La razón por la que Diego Aguirre no habló en conferencia tras la victoria de Peñarol por Copa AUF Uruguay, y cómo "cambió el clima en el grupo", según Sebastián Britos

Peñarol 1-0 Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay: el equipo de Diego Aguirre ganó con gol de Eric Remedi y quedó líder de su grupo junto a Danubio

"Al principio cuesta un poquito al comienzo estos partidos, pero después, en la medida que vas pasando, encontrás la motivación", agregó.

El entrenador valoró que el partido le sirvió para "ver a los jugadores que no tienen tanta oportunidad" y darles "ritmo de juego". También destacó la labor del autor del gol, Eric Remedi, quien entiende que "hizo un buen partido".

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