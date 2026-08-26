Peñarol vs Montevideo City Torque: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por Copa AUF Uruguay

El partido entre Peñarol y Montevideo City Torque por la primera fecha de la Copa AUF Uruguay se disputará este miércoles en un cruce que no pudo jugarse en la primera fecha de otro campeonato, el Torneo Clausura, por un apagón en el estadio Charrúa.

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El encuentro correspondiente a la primera fecha del grupo 1 de la Copa AUF Uruguay se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto . Este compromiso promete emociones, ya que pone puntos importantes en juego para encaminar la clasificación en el certamen nacional.

El pitazo inicial del encuentro está programado para las 20.15 .

El partido se verá por DSports en cable y por DGO en streaming.

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Cambio de escenario y nuevo formato del torneo

El escenario elegido para este cruce oficial es el Estadio Centenario. Originalmente, los aurinegros iban a oficiar de locales en el Estadio Campeón del Siglo, pero la institución decidió el cambio de recinto a último momento debido a diferencias con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Además, este encuentro marca el debut de ambos equipos bajo el nuevo formato de la Copa AUF Uruguay. Las principales características de esta edición incluyen:

Fase de series: Cada equipo disputará tres compromisos ante diferentes rivales antes de la etapa eliminatoria.

Cada equipo disputará tres compromisos ante diferentes rivales antes de la etapa eliminatoria. Clasificación: Los puntos obtenidos en estos tres partidos iniciales son fundamentales para lograr el pase a la siguiente ronda.

Los puntos obtenidos en estos tres partidos iniciales son fundamentales para lograr el pase a la siguiente ronda. Rotación de planteles: Al tratarse de una copa nacional que se juega en paralelo a la actividad principal, los cuerpos técnicos aprovecharán este certamen para dar minutos a jugadores de recambio, lo que añade un factor de imprevisibilidad a los encuentros.

Atenas de San Carlos y Danubio también integran este grupo y juegan este miércoles a la hora 15.00 en cancha de Atenas.

Equipo arbitral para Peñarol vs Montevideo City Torque

Leandro Lasso será el juez central del partido con Marcos Rosamény Julián Pérez de asistentes. El cuarto árbitro será Felipe Vikonis.

Entradas para Peñarol vs Montevideo City Torque

Los precios para esta noche son $ 100 para socios de Peñarol en la Tribuna Ámsterdam y las generales $ 200.

En la Olímpica cuestan $ 290 para socios y $ 390 las generales. En la América $ 490 y $ 590.

Menores de hasta 12 años inclusive ingresan gratis acompañados de un mayor.

Los hinchas de City Torque van a la puerta 24 de la Tribuna América a cambio de $ 200.

Se venden por la plataforma de AUF Tickets.